Vlaams gamefonds krijgt meer middelen

Het gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) wordt opgekrikt. Het fonds zal ook flexibeler kunnen werken, kondigde minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) aan op het Unwrap-festival in Kortrijk.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) omvat een film-, media- en gamefonds. Het gamefonds is voor de start van heel wat gamebedrijven heel belangrijk gebleken, ook als raadgever, maar de middelen zijn momenteel beperkt tot 1,7 miljoen euro. In het mediafonds zit 7 miljoen euro en in het filmfonds meer dan 15 miljoen.

Dalle wil iets doen aan de status van 'klein broertje' van het gamefonds. De middelen worden tegen 2023 structureel verhoogd met 1 miljoen euro. 'Dat laat meer rechtstreekse steun toe voor Vlaamse videogames, maar ook bredere initiatieven zoals het ontwikkelen van talent', aldus de minister. Hij noemt de game-industrie in Vlaanderen een 'onderschatte sector' met veel groeipotentieel ook buiten de klassieke games, zoals games voor educatie of voor mentaal welzijn. Overigens gaat het fonds ook in 2022 1 miljoen hoger uitkomen, dankzij het relanceplan van de Vlaamse regering.

De Vlaamse game-industrie is een onderschatte sector met veel groeipotentieel. Benjamin Dalle Vlaams minister van Media

Ook worden projecten gestimuleerd waarbij verschillende partners samenwerken, met name bij het gebruik van nieuwe mediatechnologie. 'Virtual en augmented reality is ook voor gaming de toekomst. In ons mediatransitieplan is 20 miljoen euro voorzien voor kleine en grote projecten waar we dat soort zaken willen binnenbrengen.'

Incubators

Dalle mikt ook op een incubatorsysteem voor organisaties die zijn gesticht door Belgische afgestudeerden of voor organisaties waar veel Belgische afgestudeerden werken. 'Die incubators kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van internationale investeerders', aldus de minister. Daar past ook een meer flexibele werking van het VAF in. Nu moet een volledige game bijna klaar zijn vooraleer het in aanmerking komt voor steun. Dat gaat veranderen, waarbij het volstaat een niveau van de game klaar te hebben, zodat het kan worden getoond aan internationale investeerders en potentiële partners.

Ook de privésector zit niet stil. Woensdag werd ForsVC aangekondigd, een investeringsfonds van het de Kortrijkse hogeschool Howest, de Cronos Groep en BNP Paribas Fortis. Dat fonds wil zo'n 10 tot 15 miljoen euro bijeenbrengen.

Taxshelter

Dalle kijkt uit naar de federale goedkeuring van de taxshelter voor games voor het einde van het jaar. 'Op zich volstaat dat nog niet. Er moet ook nog een samenwerkingsakkoord komen tussen de gemeenschappen om het concreet te maken. We zijn al volop met de voorbereiding bezig.' De taxshelter houdt een fiscaal gunstregime in voor investeerders.

'Dat is geen zero-sumgame', benadrukt Dalle. Bij delen van de audiovisuele sector en de podiumkunsten, die al jaren van een taxshelter genieten, bestaat de vrees dat minder investeringsgeld voor hen zal overblijven. Dalle is het daar niet mee eens. 'De sectoren kunnen elkaar versterken', legt hij uit.