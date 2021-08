Voorzitter gamemaker Blizzard stapt op na conflict over seksisme

Voorzitter J. Allen Brack van Blizzard stapt op. Blizzard is een onderdeel van de Amerikaanse gamemaker Activision Blizzard, die in woelig water is terechtgekomen naar aanleiding van een rechtszaak over seksuele discriminatie en intimidatie.

Volgens een mededeling aan het personeel wordt Brack vervangen door de coleiders Jen Oneal en Mike Ybarra. Blizzard, de maker van de games Warcraft en Diablo, werd het zwaarst aangepakt door een Californische overheidsinstelling die met haar beschuldigingen naar de rechtbank is gestapt.

Heel wat van de gerapporteerde feiten vonden plaats voor Brack in 2018 voorzitter werd. Dat kon niet verhinderen dat er forse kritiek kwam op zijn leiderschap. Op sociale media circuleert een video over een bedrijfsevenement in 2010. Hij zat toen toen met collega's in een panel waar een vraag van een vrouw werd weggelachen over de seksualisering van vrouwelijke personages in de game World of Warcraft.

Oneal leidde de studio Vicarious Visions van Activision voor ze in januari aan boord kwam bij Blizzard. Ybarra werkte bijna 20 jaar bij Microsoft, waar hij de onlinediensten van Xbox leidde. In 2019 stapte hij over naar Blizzard.