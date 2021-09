Wordt uw slimme telefoon te slim?

Apple onderzoekt of de iPhone depressie en cognitieve achteruitgang kan detecteren. Niet iedereen is daar onverdeeld gelukkig mee.

Het nieuws stond in The Wall Street Journal. Die krant achterhaalde bij goed ingelichte personen en in documenten dat Apple zijn toestellen nu ook mentale fenomenen wil laten detecteren.

Dat het Californische bedrijf in gezondheidstoepassingen een interessante markt ziet, was al geweten. De Apple Watch kan zo waarschuwen dat een gebruiker mogelijk hartritmestoornissen heeft. Een nuttige functie, zoals ik zelf heb kunnen ervaren. Maar nu zou de technologiegigant een stap verder zetten.

Algoritmes zouden speuren naar patronen die wijzen op stress, depressies en angsten.

Volgens The Wall Street Journal zou Apple dit keer de iPhone gebruiken om te waken over onze mentale gezondheid. Daarbij worden sensordata gebruikt over mobiliteit, fysieke activiteit, slaappatronen tot en met over het stemgeluid en de manier waarop we typen. Algoritmes zouden speuren naar patronen die wijzen op stress, depressies en angsten. Er wordt samengewerkt met de Universiteit van Californië.

Met het farmabedrijf Biogen wordt gespeurd naar indicaties van milde cognitieve achteruitgang die zich tot dementie zou kunnen ontwikkelen. Het bedrijf hoopt dat Apple een functie aanbiedt om gebruikers te waarschuwen zodat ze sneller een behandeling zouden beginnen. Overigens werkt Apple samen met Duke University om een algoritme te ontwikkelen dat autisme kan vaststellen bij kinderen.

Privacy

Naar verluidt voorziet Apple dat de algoritmes op de apparaten zelf draaien en dat data en vaststellingen niet naar 'de cloud' worden gestuurd. Het bedrijf zal er zich wellicht ook voor hoeden diagnoses te stellen. De gebruikers zullen de aanbeveling krijgen naar een arts te gaan omdat er mogelijk iets aan de hand is.

De vraag blijft of we big tech kunnen vertrouwen. Apple profileert zich graag als privacybewuste onderneming, maar pakte onlangs toch uit met een plan om in het besturingssysteem van smartphones de automatische detectie van kinderporno op te nemen. Het plan gaat voorlopig niet door, na protest van privacyexperten. Eenmaal een toestel een functionaliteit krijgt, kan die functionaliteit ook voor andere dingen worden gebruikt. Voor het detecteren van antiregime-uitspraken bijvoorbeeld in autoritaire landen.