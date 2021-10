Zoom ziet miljardenovername in het water vallen

Het eveneens beursgenoteerde Five9 biedt cloudgebaseerde callcenterdiensten aan zo'n 2.000 bedrijven aan. Op de referentielijst staan de kledinggroep Under Armour, het Duitse Siemens en Olympus uit Japan. Met de deal wou Zoom sterker staan op de bedrijvenmarkt en in de callcentersector.

De deal 'is beƫindigd bij onderlinge overeenstemming', zei Five9 in een mededeling. 'Het akkoord kreeg niet het vereiste aantal stemmen van de Five9-aandeelhouders om de fusie met Zoom goed te keuren.'

In de nabeurshandel zakte Five9 zo'n 1,2 procent na het nieuws. Het aandeel was al 10 procent gezakt sinds de deal was aangekondigd. Adviseurs hadden aangeraden de deal te verwerpen omdat de vooruitzichten van Zoom in een postpandemiewereld minder goed zouden zijn.