Ambities van Meta doen waakhond en concurrenten reageren

Concurrentiewaakhond

De vraag is hoeveel plaats op die 'Meta-platforms' is voor concurrenten van de eigen apps en activiteiten van Meta. Het bedrijf van Mark Zuckerberg nam al eerder veelbelovende VR-appbedrijven over. Dat wil Meta ook doen met SuperNatural, dat een fitnessapp runt die in de VS erg populair is (en niet beschikbaar is in België). In tegenstelling tot de vorige VR-overnames gaat het over veel geld, ruim 400 miljoen dollar.