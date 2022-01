Amerikaanse chipmakers vallen elkaars markten aan

De grote Amerikaanse fabrikanten van computerchips maken zich klaar voor felle onderlinge concurrentie. En dat gaat zowel over gaming en zelfrijdende wagens als over gewone laptops.

Intel is in omzet nog altijd de grootste chipmaker ter wereld. In het boekjaar dat eind september afliep, realiseerde het 78,5 miljard dollar inkomsten. Het technologische leiderschap heeft Intel evenwel al een tijd niet meer, maar het staat klaar voor een tegenoffensief. Het bedrijf trapte het nieuwe jaar af met de aankondiging van chips voor computergraphics waarmee het zijn concurrenten Nvidia en AMD frontaal aanvalt.