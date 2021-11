Antwerpse app helpt blinden verkeerslichten zien

Drie Antwerpse ingenieurs lanceren dinsdag een app die blinden en slechtzienden vertelt of ze kunnen oversteken of niet.

OKO, zo heet de virtuele assistent die vanaf dinsdag gedownload kan worden in de App Store van Apple. Met behulp van de smartphonecamera en AI-software herkent de app voetgangerslichten. Met geluid en trillingen laat ze weten of die op rood of groen staan. De app werd de voorbije 2,5 maanden al uitgetest door een kleine 100 blinden en slechtzienden.

Schermvullende weergave V.l.n.r.: Michiel en Vincent Janssen en Willem Van de Mierop.

De makers van de app, de broers Vincent en Michiel Janssen en Willem Van de Mierop, hebben alle drie ervaring met computer vision en artificiële intelligentie (AI). Ze lieten afgelopen zomer hun vorige job staan om hun eigen bedrijfje AYES op te richten.

Behalve de lancering van de app mogen ze nu ook een andere mijlpaal vieren: het trio overhaalde Konstantin Mehl en Manuel Thurner, de oprichters van de maaltijdkoerier Foodora (nu eigendom van Delivery Hero), om elk 50.000 euro in hun start-up te investeren. ‘Via via waren we met hen in contact gekomen, en na een call van een halfuur hebben we hen kunnen overtuigen’, zegt Van de Mierop. Over enkele maanden volgt normaal een grotere kapitaalronde.

Rateltikkers

De eerste versie van de app zal tot eind februari gratis zijn, daarna zal een nog te bepalen maandelijks bedrag worden aangerekend. Intussen hopen de oprichters ziekenfondsen en gemeentebesturen te overtuigen om de app op grote schaal te helpen uitrollen. Voor gemeenten biedt de app een alternatief voor de zogenaamde rateltikkers, de geluidssignalen die op sommige kruispunten aangebracht werden. 'Die zijn duur in aanschaf en onderhoud en brengen vaak lawaaioverlast mee voor omwonenden’, zegt Van de Mierop.

Het trio hoopt de app snel inhoudelijk uit te breiden. ‘We beginnen nu aan de ontwikkeling voor Android. In volgende versies willen we ook andere hulpmiddelen inbouwen, zoals objectherkenning of het herkennen van voetpaden en zebrapaden.'

OKO wordt dinsdag gelanceerd in de Benelux, maar andere landen zullen volgen. 'We lanceren wel pas in een nieuwe markt als we de app daar voldoende hebben kunnen uittesten.’