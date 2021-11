'Apple komt mogelijk in 2025 al met zelfrijdende auto'

De voorbije jaren werkte het autoteam van Apple aan twee pistes tegelijk. De ene piste mikte op een wagen met beperkte autonomiemogelijkheden. De andere piste was een volledig zelfrijdend voertuig.

Onder het nieuwe leiderschap van Kevin Lynch, die eerder verantwoordelijk was voor de Apple Watch, spitsen de ingenieurs zich nu helemaal toe op een autonoom voertuig. De bronnen van Bloomberg zeiden dat Lynch vanaf de allereerste versie een volledig zelfrijdende auto wil. Een woordvoerder van Apple weigerde commentaar.

Volgens interne plannen mikt Apple op een lancering binnen vier jaar, sneller dan de vijf tot zeven jaar die sommige ingenieurs eerder dit jaar voor ogen hadden. De timing is evenwel fluïde. Mogelijk komt de lancering later dan 2025 of wordt toch gekozen voor een eerste model met minder geavanceerde technologie.