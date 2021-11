Apple levert voortaan vervangstukken aan consumenten

Apple zal de toegang tot originele vervangstukken niet langer zo fors beperken. Het technologiebedrijf kondigde woensdag een programma aan van selfservice reparaties.

In eerste instantie zullen de eigenaars van de iPhone 12 en 13 de belangrijkste vervangstukken - de batterij, het beeldscherm en de camera - rechtstreeks bij Apple kunnen kopen en zelf vervangen. Tot nu toe hadden alleen de ongeveer 5.000 gecertificeerde dienstverleners en 2.800 onafhankelijke reparateurs toegang tot de originele stukken.

De selfservice reparaties worden begin volgend jaar in de VS aangeboden en in de loop van het jaar uitgebreid naar andere landen. Een precieze startdatum voor Europa kon Apple woensdag niet meedelen. Het programma zal later ook voor Mac-computers met een M1-chip beschikbaar zijn.

Het Europees Parlement sprak zich een jaar geleden uit voor een recht op reparatie, ook vanuit het idee om de levensduur van smartphones te verlengen.

Apple reageert zo op vragen van consumenten en consumentenorganisaties. Er was een ware 'herstelrechtbeweging' ontstaan. Ook vanuit de Amerikaanse politiek, zowel federaal als van veel deelstaten, kwam er kritiek omdat het huidige systeem weinig marktwerking toelaat. Het Europees Parlement sprak zich een jaar geleden uit voor een recht op reparatie, ook vanuit het idee om de levensduur van smartphones te verlengen.

Steve Wozniak, die samen met Steve Jobs Apple oprichtte in 1976, pleitte voor het veralgemeende herstelrecht. 'Hé, is het jouw computer of is het die van een of ander bedrijf? Denk daar eens over na. Het is tijd om de juiste dingen te doen', zei hij een tijd geleden.

Kennis en ervaring

In een blogpost blijft Apple er wel bij dat het voor de grote meerderheid van gebruikers beter is een beroep te doen op professionelen. Het nieuwe programma is 'bedoeld voor individuele technici die de kennis en de ervaring hebben in het herstellen van elektronische toestellen. Voor de grote meerderheid van de klanten is de veiligste en betrouwbaarste manier voor een herstelling het bezoeken van een professionele aanbieder van hersteldiensten die werkt met gecertificeerde technici die met echte Apple-onderdelen werken.'