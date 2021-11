Blockchain helpt deugdelijk te besturen

De blockchaintechnologie wordt meer en meer gebruikt om organisaties beter te besturen. Ook voor klassieke ondernemingen zijn interessante toepassingen mogelijk. Experts hebben het over decentrale autonome organisaties (DAO's).

Het veilinghuis Sotheby's kondigde vorige week aan dat een van de elf overlevende exemplaren van de oorspronkelijke editie van de Amerikaanse Grondwet geveild wordt. Meteen organiseerden zich duizenden geïnteresseerden om geld bijeen te brengen voor een bod. Daartoe richtten ze een decentrale autonome organisatie op, een DAO. De ConstitutionDAO had woensdagmorgen 10,8 miljoen dollar opgehaald.

Zo'n organisatie werkt op basis van een computerprogramma dat de regels voor bestuur en besluitvorming, de governance, vastlegt. Het programma loopt op een blockchain via zogenaamde 'smart contracts'. Dat komt erop neer dat het in principe niet zomaar kan worden gewijzigd en dat de werking gebeurt zonder centrale autoriteit.

Beslissingen in een DAO worden genomen op basis van stemmingen. Het stemrecht staat in verhouding tot het bedrag dat je hebt geïnvesteerd in de cryptotokens die de DAO heeft uitgegeven. 'Je kan het perfect vergelijken met hoe aandeelhouders beslissingen nemen tijdens een algemene vergadering', zegt expert Frank Hoogendijk. 'Alleen is in principe geen CEO of raad van bestuur nodig om de beslissingen vervolgens uit te voeren. De houders van tokens nemen zowat alle beslissingen.'

Hoogendijk is advocaat bij Osborne Clarke. Hij schreef een hoofdstuk over DAO in het boek 'Smart Contracts' in de KU Leuven Centre for IT & IP Law Series. Hoogendijk en andere experts hebben het over Corporate Governance 3.0, naar analogie met Web 3.0, de benaming voor gedecentraliseerde toepassingen via het internet.

DAO's bestaan al een tijd, maar ze zijn aan een opmars bezig. Dat hangt samen met de verdere ontwikkeling van gedecentraliseerde financiële diensten, blockchaingames en non-fungible tokens (NFT's, een soort eigendomscertificaten op de blockchain).

In de Amerikaanse staat Wyoming kocht de CityDAO 40,5 are land.

Het hoeft niet alleen over digitale zaken te gaan. De CityDAO is een project dat in de Amerikaanse staat Wyoming heel recent 40,5 are fysiek land heeft gekocht. Die staat heeft de DAO als governancetool opgenomen in zijn vennootschapswetgeving.

Moeizame start

In juni 2016 al werd de durfkapitaalorganisatie The DAO gelanceerd. Met crowdfunding haalde ze meer dan 150 miljoen dollar op in ether, de cryptomunt van de blockchain Ethereum. De community zou beslissen over de investeringen. Hackers ontdekten al snel een bug in de blockchaincode en maakten het project 50 miljoen dollar lichter. Om de situatie recht te trekken was een verandering nodig in het protocol van Ethereum.

Hoogendijk ziet een rol weggelegd voor DAO's, ook bij klassieke ondernemingen, maar hij is ook kritisch. 'Het is een instrument dat in sommige gevallen interessant kan zijn om organisaties te beheren. Zeker voor projecten waar input nodig is van veel betrokkenen kan een DAO nuttig zijn.'

'Juristen kijken bij DAO's geval per geval wat de deelnemende partijen hebben afgesproken', zegt Hoogendijk. Dat bepaalt of de organisatie kan worden gekwalificeerd als een feitelijke vereniging of, wanneer het doel is winst uit te keren, als een maatschap.

Ook Hoogendijk verwijst naar The DAO uit 2016. Leveranciers van diensten moesten kunnen factureren, en daarvoor was een juridische structuur nodig, inclusief btw-nummer. The DAO zette dus een vennootschap op in Zwitserland, DAO.Link.

Uit het debacle van 2016 kunnen lessen worden getrokken. 'Smart contracts zijn geschreven in computercode, een taal die niet toegankelijk of begrijpelijk is voor iedereen', zegt Hoogendijk. Met tekst en eventueel met pictogrammen kunnen die regels begrijpelijk worden voor een veel ruimere groep.

Interessant vindt Hoogendijk klassieke ondernemingen die aan de slag gaan met de DAO. In 2017 startte de Duitse reus in elektrotechniek Siemens de Hütten DDO. De Decentralized Digital Organization (DDO) liet werknemers toe samen te beslissen over sociale projecten van het bedrijf.

Voor projecten waar input nodig is van veel betrokkenen kan een DAO nuttig zijn. Frank Hoogendijk Advocaat bij Osborne Clarke en DAO-expert

Delaware aan de Noordzee

'Klassieke ondernemingen kunnen dus zeker iets doen met de DAO, want klanten en werknemers worden almaar mondiger en veeleisender', legt Hoogendijk uit. 'Het concept laat toe de transparantie, de inspraak en de samenwerking van stakeholders aan te scherpen.'

Het nieuwe Belgische wetboek van vennootschappen en verenigingen staat in het teken van flexibiliteit en vereenvoudiging. Er werd zelfs gedroomd van een 'Delaware aan de Noordzee', verwijzend naar de Amerikaanse staat die bekendstaat om zijn soepele vennootschapswetgeving.

'Maar dan moet ook worden gekeken naar het financieel en fiscaal recht en naar het vlot mogelijk maken van technologische innovaties', vindt Hoogendijk. 'We hebben in de Belgische of Europese regelgeving een testomgeving nodig waarin dingen kunnen worden uitgeprobeerd zonder dat de financieeltoezichthouders direct optreden.'