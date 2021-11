Cryptogroep grijpt naast Amerikaanse grondwet op recordveiling

Cryptoliefhebbers haalden ruim 47 miljoen dollar op om een zeer zeldzaam exemplaar van de Amerikaanse grondwet te kopen. Toch haalden ze het niet op de veiling bij Sotheby's.

Het document verwisselde van eigenaar voor 43,2 miljoen dollar, commissie inbegrepen. Dat is een record voor een historisch document op een veiling, zegt Sotheby's. De identiteit van de winnende bieder was niet onmiddellijk bekend. De cryptogroep ConstitutionDAO stopte volgens een organisator met bieden omdat er onvoldoende geld zou zijn overgebleven voor de zorg en het beheer van het document, vernam CNBC.

Een DAO is een decentrale autonome organisatie. Die werkt op basis van een computerprogramma dat de regels voor bestuur en besluitvorming vastlegt. Het programma loopt op een blockchain via 'smart contracts'. Dat komt erop neer dat het in principe niet zomaar kan worden gewijzigd en dat de werking ervan gebeurt zonder centrale autoriteit.

165.000 Prijskaartje Het exemplaar van de Amerikaanse grondwet werd voor het laatst in 1988 verkocht voor slechts 165.000 dollar.

In dit geval was het doel te bieden op een zeer zeldzame eerste editie van de Amerikaanse grondwet, die in 1787 werd aangenomen in Philadelphia. Zo'n 17.437 mensen deden mee met de DAO. Het veilinghuis gaf voor de bieding een prijsindicatie tussen 15 miljoen en 20 miljoen dollar. Volgens Sotheby's zijn er nog dertien gekende exemplaren van de eerste druk. Twee van die exemplaren zijn in handen van privéverzamelaars.

Het document werd het laatst in 1988 voor 165.000 dollar verkocht. Het kwam toen in handen van de New Yorkse verzamelaar S. Howard Goldman. Zijn echtgenote schenkt de opbrengst nu aan een organisatie die het democratisch bestel wil uitleggen en promoten.

ConstitutionDAO

Volgens de website van ConstitutionDAO zouden de geldschieters leden worden van de DAO, maar zonder mede-eigenaar van het document te worden. Het was de bedoeling dat het document eigendom zou blijven van de DAO om te worden tentoongesteld in musea.

De leden zouden stemmen over waar en hoe het document zou worden tentoongesteld. Sotheby's had wel gepreciseerd dat het document niet rechtstreeks kon worden gekocht in cryptomunt. Er werd een vzw ingeschakeld om voor de DAO te bieden. Ook werd een vennootschap opgericht.