'De sterren staan goed voor een zelfrijdende Apple Car'...

Waymo, een zusterbedrijf van Google, heeft al zelfrijdende taxi's in de VS

Apple wil tegen 2025 een zelfrijdende auto op de markt brengen. Experts spreken van een 'logische ontwikkeling', maar verwachten geen massaproductie van Apple-voertuigen.

Onder een nieuwe manager werkt het team van Project Titan aan een auto die vanaf zijn eerste versie geheel autonoom moet zijn. De wagen zou al in 2025 worden gelanceerd, zo vernam Bloomberg vorige week van bronnen die op de hoogte zijn van het project. Een stand van zaken.

Wie werkt aan de Apple-wagen?

Apple stelde in 2014 een team samen voor het ontwikkelen van een wagen: de Special Projects Group of het Project Titan. Er waren enkele strategiewendingen en vervangingen aan de top. Afgelopen september nog vertrok de toenmalige manager, Doug Field, om bij Ford Motor te gaan werken.

De nieuwe leider is Kevin Lynch, de man die sterk scoorde door van de Apple Watch een belangrijk product te maken, maar die geen ervaring heeft in de automobielsector. Hij wordt wel bijgestaan door vroegere topmensen van Tesla, BMW en de Amerikaanse start-up Canoo. Het team telt zowat duizend mensen.

Hoe zelfrijdend wordt de Apple-auto?

Lynch wil, volgens de bronnen van Bloomberg, dat de eerste versie van de Apple-wagen meteen volledig zelfrijdend wordt. 'Dat is ook belangrijk om zich te onderscheiden van concurrent Tesla', zegt Siddy Jobe, de portfoliomanager van het Econopolis Exponential Technologies Fund. 'De spelers op de markt voor elektrische auto's zijn bekend. Apple moet in 2025 focussen op autonomie om geen 'me too'-speler te zijn.'

Kan een auto echt helemaal zelfrijdend zijn?

We dromen al lang van voertuigen zonder bestuurder die in alle omstandigheden en overal de weg op kunnen. Dat is, in de classificatie van de Society of Automotive Engineers (SAE), de hoogste graad van autonomie, niveau vijf. Zo'n onbeperkte autonomie is nog niet in gebruik.

Op niveau vier rijdt een wagen zonder dat een bestuurder mee op de weg moet letten. Er is wel nog een bestuurdersplaats met stuurwiel. Waymo, een zusterbedrijf van Google, heeft al autonoom rijdende taxi's in Phoenix (Arizona), waar het bestuurderszitje leeg blijft. Dat voertuig kan in bepaalde omstandigheden 'assistentie op afstand' vragen. Zijn actieradius is ook beperkt tot een bepaald gebied.

In het bericht van Bloomberg wordt het precieze niveau van autonomie niet vermeld, maar is sprake van 'full self-driving capabilities', waarbij de Apple-wagen geen stuurwiel of pedalen heeft. Dat wijst in de richting van minstens niveau vier en mogelijk niveau vijf.

Wanneer wordt de auto gelanceerd?

De lancering kan al in 2025 plaatsvinden. Vier jaar is evenwel een interne doelstelling, en volgens Bloomberg betwijfelen sommige mensen van Project Titan of dat haalbaar is. 'Het lijkt mij heel sterk om te zeggen dat Apple in 2025 een autonome wagen in hoge productie heeft', vindt ook Jobe. 'De markt zal dan nog niet klaar zijn.'

'Maar Apple moet dan wel een teen in het water steken. De markt zal zich vanaf 2025 beginnen te ontwikkelen richting 2030 en 2035. Als Apple deze markt aan zich laat voorbijgaan, kan dat een heel grote fout zijn.'

Waarom kan het nu sneller?

'Verschillende technologieën zijn op hetzelfde moment matuur aan het worden, wat tot een versnelling leidt', zegt Jobe.

Het team dat ook de processoren voor de iPhone, de iPad en de Mac ontwierp, zou een belangrijke mijlpaal hebben bereikt in het design van de autochip. De chip bestaat vooral uit neurale processoren die geschikt zijn voor de artificiële intelligentie (AI) die nodig is voor autonoom rijden. 'Alles staat gealigneerd voor dit project', aldus Jobe. Of het nu gaat over chips, aanbodketenmanagement, software, camera's en sensoren, artificiële intelligentie of de klantenbasis, alles wijst er volgens Jobe op dat het bijna logisch is dat Apple de richting van de autonome wagen uitgaat.

Wat met de regelgeving?

'Zelfs met een wagen van niveau vijf is de internationale regelgeving momenteel een probleem', zegt Laurent Willaert, directeur public affairs bij de autosectorfederatie Febiac. 'Op het niveau van de Verenigde Naties is bepaald dat elke wagen een stuurwiel moet hebben. Daar wordt wel aan gewerkt.'

'Je hebt bovendien infrastructuur nodig die geschikt is voor zelfrijdende voertuigen. Markeringen en verkeersborden moeten duidelijk zijn. Maar er is ook digitale communicatie nodig tussen voertuigen en tussen voertuigen en infrastructuur, die dan weer een beroep moet kunnen doen op 5G', aldus Willaert.

'Consumenten moeten zich ook goed voelen bij zo'n autonome wagen. We zitten nog in de omschakeling naar elektrische auto's', merkt Jobe op. Hij ziet Apple de autonome wagen mogelijk eerst uitproberen op gesloten circuits. Als er in 2025-2026 50.000 autonome Apple-wagens uitkomen, is dat volgens hem al gigantisch veel.

Wie gaat de auto bouwen?

Apple zal partners nodig hebben voor de productie van de wagen. 'Er lopen gesprekken, dat is reëel', aldus Jobe. Met name in Azië gonst het van de geruchten.

Hoe ziet de wagen eruit?

Apple bekijkt een design waarbij gebruikers zoals in een salon met het gezicht naar elkaar zitten. In het midden zou er een aanraakscherm zijn, een soort grote iPad.

