Digita exporteert Vlaamse digitalekluizentechnologie naar Zweden

Digita maakt deel uit van het ecosysteem dat aan het ontstaan is rond Solid, een standaard voor gegevensuitwisseling die ertoe leidt dat digitale kluizen allemaal dezelfde technische regels volgen. De standaard is ontwikkeld aan het MIT door de Brit Tim Berners-Lee, de uitvinder van het web, en door de Vlaming Ruben Verborgh, die nu professor webtechnologie is aan de UGent. De standaard is een hoeksteen van de dataprojecten van de Vlaamse overheid.