Geld verdienen als spel

Kent iemand een op de blockchain gebaseerd game dat wordt gespeeld met een ander doel dan geld verdienen? Die vraag stelde Philip Rosedale, de stichter van de virtuele wereld Second Life, dinsdag op Twitter.

Er kwamen best wel wat interessante antwoorden, verwijzende naar blockchaingameprojecten waarbij geld niet het grote doel was. Of er werden omgevingen genoemd zoals Decentraland. Daar worden voor veel geld virtuele gronden verkocht, maar er lopen blijkbaar ook mensen voor de fun rond. Die praten dan met andere virtuele flaneurs en genieten van de ervaring.

Iemand merkte op dat de grens tussen gamepunten winnen en cryptomunten accumuleren is vervaagd. Misschien, zo lijkt die twitteraar te suggereren, is crypto voor sommigen (velen?) een game op zich geworden met gevolgen irl ('in real life').

Wat gebeurt er als gamevoorwerpen non-fungible tokens (NFT's) worden, die kunnen worden verhandeld los van de game? Wordt spelen dan 'werken', iets dat we doen niet vanwege de intrinsieke waarde van de activiteit, maar vooral om geld te verdienen? Nu al wordt van gewone games gezegd dat het 'hard werken' om beloond te worden met gameobjecten. NFT's zouden die arme overwerkte gamers eindelijk tot de echte eigenaar maken van wat ze in het zweet huns aanschijns verdienden.

De vraag van Rosedale is ook opmerkelijk omdat zijn eigen creatie, het nog altijd bestaande Second Life, een eigen munt heeft die omzetbaar is in gewone dollars. Nogal wat 'residenten' van die wereld verdienen sinds jaar en dag echt geld door het maken en verkopen van digitale voorwerpen, van virtuele villa's tot seksanimaties. Of ze kopen grote virtuele terreinen en maken er aantrekkelijke woongebieden van die ze verkopen of verhuren.