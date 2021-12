Jack Dorsey mag dan wel vertrokken zijn als topman van het mee door hem opgerichte Twitter, hij blijft wel tweeten. Dat leidt tot interessante en massale discussies.

Sta me toe even schools te beginnen met de geschiedenis van het web. Er is web1, de statische webpagina's van begin de jaren negentig. Web2 liet interactief, sociaal verkeer toe.

Nogal haastig wordt dan gezegd dat giganten als Facebook, tegenwoordig Meta genaamd, alles begonnen te domineren. In werkelijkheid waren er ook blogs en diensten zoals FriendFeed. Daar kon je allerlei informatiestromen bundelen en bespreken. Maar het is waar, Facebook/Meta zou opstomen naar nu zo'n 3,6 miljard gebruikers. Een kolos waar de gebruiker niets aan te zeggen heeft en die regelmatig verstrikt raakt in schandalen over privacy, een mank lopende moderatie en ongelukkig wordende tieners.

Web3 moet daar verandering in brengen. Het is gebaseerd op blockchaintechnologie, die niet centraal wordt beheerd. Virtuele werelden gebaseerd op een blockchain worden als 'decentrale autonome organisaties' gestuurd door de eigenaars van tokens. Non-fungibele tokens laten toe digitale objecten te identificeren en te verhandelen.

Alleen, Dorsey, nochtans een vurige believer in crypto, donderde op Twitter: 'Jij bent geen eigenaar van web3. De durfkapitalisten hebben het gedecentraliseerde web in handen. Het is een gecentraliseerde entiteit met een verschillend etiket.' De tweet stond per woensdagavond op 6.706 retweets, 2.847 geciteerde tweets en 40.800 vind-ik-leuks.

In die discussie mengde zich een andere grootheid van formaat: Elon Musk, de CEO van onder meer Tesla. 'Heeft iemand web3 gezien?', vroeg hij. Waarop Dorsey antwoordde: 'Het ligt ergens tussen a en z.' Dat klinkt cryptisch, maar verwijst naar de afkorting voor a16z, de durfkapitaalfirma van Marc Andreessen en Ben Horowitz. Die investeert volop in cryptoprojecten.

A16z was niet te beroerd om te reageren, via een tweet van general partner Chris Dixon. Die pakte het slim aan door te zeggen dat hij een grote fan is van Dorsey én dat hij hoopt dat hij hem kan interesseren in de blockchain Ethereum en in andere blockchains.

Het zit zo. Dorsey is een groot believer is in crypto, maar dan heel specifiek in de Bitcoin-blockchain. En laat het nu de Ethereum-blockchain zijn die met zijn 'slimme contracten' aan de basis ligt van veel vernieuwingen in decentrale financiële diensten en van de ontwikkeling van de NFT's. Inmiddels heeft die blockchain volop concurrentie en zijn er ook slimme contracten op de Bitcoin-blockchain. Maar ik voel in de tweets van Dorsey toch de wat gespannen verhouding tussen de verschillende blockchaincommunity's.