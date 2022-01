Leven in een computer

We gaan meer en meer in computers leven. De techbeurs CES in Las Vegas toonde deze week hoe dat er zal uitzien.

Vorig jaar was de techbeurs een evenement dat zich uitsluitend online afspeelde. De pandemie liet dit jaar een hybride versie toe. Heel wat grote spelers, van Amazon tot Twitter, kwamen fysiek liever niet opdagen. Toch tekenden de 2.200 deelnemende bedrijven voor een stroom van nieuws en futuristische concepten.

Een steeds terugkerend thema is de versmelting van de fysieke en de digitale werkelijkheid. Dat blijkt nergens zo duidelijk als in de autosector, die een cruciaal onderdeel van CES is geworden.

Elektrische auto's

In de auto's van de nabije toekomst kunt u beter passagier zijn dan bestuurder. Want dan kunt u naar hartenlust gamen, shoppen, naar films en series kijken en uzelf onderdompelen in sociale media, al dan niet in virtual of augmented reality. U praat tegen de auto om duidelijk te maken welk entertainment u wilt, of om uw hoogst individuele klimaatregeling aan te passen. Als er een plek is waar duidelijk wordt hoe het is om 'in' een digitale werkelijkheid te leven, dan is het de auto wel.

Sony-topman Kenichiro Yoshida zette meteen de toon door aan de pers uit te leggen dat mobiliteit eigenlijk een ruimte voor entertainment is geworden. 'Als creatief entertainmentbedrijf is Sony goed geplaatst om mobiliteit opnieuw te definiëren', klonk het zelfverzekerd.

Sony onderzoekt volop de commerciële lancering van een eigen auto. Dat wordt dan de plaats waar ook de games en films van het bedrijf aan bod kunnen komen. Of om een virtualrealityheadset op te zetten. Sony gaf alvast details prijs van een technologisch ambitieuze headset die bij de spelconsole Playstation 5 hoort, maar wie weet, in de toekomst misschien bij de Sony-auto.

De Alexa-technologie van Amazon wordt bij de Stellantis-auto's ingezet voor spraakcommando's, navigatie, onderhoud, e-commerce en betalingen.

Zijn woorden waren nog niet koud of Stellantis, de groep die de merken Fiat, Chrysler, Peugeot, Opel en Citroën overkoepelt, liet weten een grote deal te sluiten met Amazon. De Alexa-technologie van de technologiereus wordt ingezet voor spraakcommando's, navigatie, onderhoud, e-commerce en betalingen. De slimme wagen kan een verlengstuk zijn van de slimme woning of omgekeerd. Stellantis wrijft zich in de handen, het verwacht dat software tegen 2030 goed is voor jaarlijks 20 miljard euro extra inkomsten.

Een soortgelijk gameplan ligt klaar bij Apple. Het persbureau Bloomberg zei eerder dat het bedrijf geleid door Tim Cook mikt op een volledig autonome wagen, en dat al binnen vier jaar. En Apple is erg goed in het nauw met elkaar verbinden van hardware, software en diensten.

Metamobiliteit

Hyundai's vision for the future explained in 8 minutes (with Metaverse, Boston Dynamics)

De Zuid-Koreaanse Hyundai Motor Group wordt lyrisch over de toekomst van de mobiliteitsdiensten. Topman Euisun Chung verscheen op het podium vergezeld van een robothond. Hij wil het metaversum, een geheel van online omgevingen, virtual en augmented reality, verbinden met de fysieke wereld. Mark Zuckerberg, de CEO van Meta/Facebook, bracht Silicon Valley en Wall Street vorig jaar in de ban van het metaversum. Chung heeft het over metamobiliteit.

In de visie van Hyundai kan je perfect in een autonoom rijdend vervoermiddel zitten terwijl je ondergedompeld bent in een virtuele omgeving. Die omgeving hoeft niet afgescheiden te zijn van de fysieke wereld. Er is sprake van voortdurend geüpdatete virtuele tweelingen van fysieke omgevingen zoals fabrieken. De mens stuurt vervolgens vanuit zo'n virtuele ruimte robotten aan. 'Robotten worden fysieke avatars', zegt Chang-Hyeon Song, de topman van de nieuwe afdeling transport-als-een-dienst.

Robotten worden fysieke avatars. Chang-Hyeon Song Topman afdeling transport-als-een-dienst van Hyundai Motor Group

De visie van Hyundai is minder vergezocht dan sommigen misschien denken. Ook op CES zei de Amerikaanse landbouwvoertuigenmaker John Deere dat hij dit jaar begint met de commerciële levering van technologie waarmee een tractor een veld kan bewerken zonder bestuurder in de cabine. Misschien kijkt die vroegere tractorbestuurder straks wel mee met een VR-bril die hem laat rondlopen op de digitale versie van het veld.

Kameleonauto

BMW Theater Screen

Ook de fysieke werkelijkheid is niet meer wat ze geweest is. De Duitse luxewagenbouwer BMW toonde dat zelfs de verf op de auto op commando aanpasbaar is. Een speciale E Ink-wikkel, gemaakt van e-papiersegmenten, brengt door elektrische stimulatie verschillende kleurpigmenten aan de oppervlakte. Het kleurveranderende effect kan van voren naar achteren, van links naar rechts, in strepen of in vlekken gaan. Zo kan je je gemoedstoestand etaleren, wordt gezegd. Voorlopig enkel in wit, zwart en grijs.

Voor in de wagen pakte de autobouwer uit met een cinematografisch scherm dat vanuit de zoldering kan neerdalen, tot jolijt van de passagiers die achterin zitten. Uiteraard is er 4D-audio. Opnieuw is Amazon betrokken, want alles draait op zijn besturingssysteem Fire.

Data

In een wereld waar je binnen in een computer leeft, in virtual en augmented reality of in een slimme omgeving, worden ontzettend veel persoonlijke data gegenereerd. 'Het platform wordt naadloos geïntegreerd in de digitale levens van de klanten', zeggen Stellantis en Amazon. Hoog tijd dus om hard na te denken over wie die data uiteindelijk controleert.