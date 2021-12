NFT-veilingen door Catawiki en Christie's

De Nederlandse veilingsite Catawiki lanceert een eerste veiling van non-fungible tokens (NFT's) en zet in op gebruiksgemak. Het Britse veilinghuis Christie's gaat in zee met de marktplaats OpenSea.

Een NFT is een code op de blockchain die verwijst naar een digitaal of fysiek artikel. Er is dit jaar een bijzonder levendige handel in dergelijke tokens op gang gekomen.