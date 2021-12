Quick verkoopt soundwave van sausrecept als NFT

Het recept werd in een studio ingesproken door CEO Kevin Derycke om meteen nadien vernietigd te worden. De visuele soundwave is bewaard en verkocht als NFT op de Ethereum-blockchain.

De verkoop bracht 7 ether op, zo'n 29.000 euro. Het geld is bestemd voor Digital for Youth , een vzw die de digitale kloof bij jongeren wil dichten. Ook de royalty's van latere verkopen worden gedoneerd aan Digital for Youth.

Een NFT is een code op de blockchain die verwijst naar een digitaal of fysiek artikel. Dit jaar is een bijzonder levendige handel in dergelijke tokens op gang gekomen.