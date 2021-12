'Spotify is klaar om audio-economie naar hoger niveau te tillen'

Spotify is al het grootste muziekplatform ter wereld. 'Nu willen we het grootste audioplatform worden', zegt Antoine Monin, de directeur van het Zweedse techbedrijf in Frankrijk en de Benelux.

'Vroeger hadden jullie Kuifje en Jacques Brel, vandaag hebben jullie Damso en Angèle. Het blijft onvoorstelbaar hoe populair Belgische artiesten in het buitenland zijn', zegt Antoine Monin, die vanuit Parijs de activiteiten van Spotify in Frankrijk en de Benelux leidt.

Met 381 miljoen gebruikers wereldwijd weet de Zweedse streamingdienst als geen ander naar welke muziek mensen luisteren. Monin, die in het begin van dit decennium marketingdirecteur was bij de Britse platenmaatschappij EMI Music, ervoer hoe Spotify de muziekindustrie omgooide. 'Die vertrok vroeger altijd vanuit de aanbodzijde. Platenmaatschappijen en bookers bepaalden welke muziek aandacht kreeg. Spotify heeft die macht verschoven naar de muziekfans.'

Hoewel Spotify - samen met Apple Music - zijn volk weer leerde betalen voor muziek, kan het daar niet ten volle van profiteren. Ongeveer twee derde van de omzet uit streams stort het platform meteen door aan de rechtenhouders van de muziek. De Zweedse muziekbibliotheek noteerde het laatste kwartaal 2 miljoen euro winst op een groeiende omzet van 2,5 miljard euro.

Schermvullende weergave Antoine Monin, head of music Spotify Frankrijk & Benelux. ©Antoine Doyen

Duurzaam model

'De revolutie in de muziekindustrie is nog maar net begonnen', zegt Monin. 'De appetijt bij zowel artiesten als fans om in dat nieuwe model van muziek te genieten neemt alleen toe.' Hij verwijst naar het aantal onafhankelijke labels, dat wereldwijd toeneemt. 'Je hebt als artiest veel meer vrijheid dan vroeger.' Ook wereldsterren passen zich aan. Denk aan David Guetta of Martin Garrix, die hun muziekcatalogus voor honderden miljoenen verkopen aan platenbonzen of investeerders. 'Muziek is dankzij Spotify een interessante langetermijninvestering. Het leidt tot een constante omzet', zegt Monin.

De relatie tussen Spotify, platenlabels en artiesten was niet altijd rozengeur en maneschijn, maar Monin maakt zich sterk dat Spotify er alles aan doet een duurzaam model voor artiesten uit te werken. 'De omzet van livemuziek groeit even snel als streaming van muziek. Er komen almaar meer festivals bij. En liveoptredens verkopen sneller uit dan ooit', zegt Monin, die ervan uitgaat dat het coronavirus een tijdelijke pretbederver is. 'Dankzij nieuwe toepassingen op Spotify zijn fans één klik verwijderd van merchandising of een ticket kopen.'

Reclamemarkt

Spotify ligt nog niet wakker van winst of verlies. Het enige doel is zo snel mogelijk 1 miljard gebruikers te verzamelen. 'Als we willen groeien buiten Europa, moeten we blijven investeren', zegt Monin. In de voorbije tien maanden lanceerde Spotify zich in 100 landen. 'Daar is ons freemiummodel, waarbij gebruikers Spotify gratis naar muziek kunnen luisteren in ruil voor reclame, belangrijk om iedereen te laten kennismaken met streaming.'

Uit de recentste kwartaalresultaten blijkt dat de 323 miljoen euro inkomsten uit advertenties jaar op jaar met 75 procent zijn toegenomen. 'We zijn ervan overtuigd dat de reclamemarkt voor audio nog maar net begonnen is te ontwikkelen', zegt Monin. 'Er is een volledig ecosysteem aan het ontstaan.'

Podcasts

Spotify zet hard in op het creëren van ecosystemen. Een aantal jaar geleden besloot CEO Daniel Ek niet alleen het grootste platform voor muziekstreaming te maken, maar om het grootste audioplatform tout court te worden. Het bedrijf investeerde de afgelopen twee jaar bijna 1 miljard in podcasts. Het nam mediabedrijven als Gimlet en The Ringer over en sloot exclusiviteitscontracten met beroemdheden als Michelle Obama, Meghan Markle, prins Harry en Joe Rogan. 'Net zoals we een revolutie hebben veroorzaakt in de muzieksector willen we dat in de audiosector doen', zegt Monin.

'In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn podcast ingeburgerd', zegt Monin. 'Europa heeft nog stappen te zetten.' Spotify lanceerde in februari zijn Audience Network. Dat moet het adverteerders makkelijker maken om reclameboodschappen gericht tot bij de luisteraar te krijgen in plaats van podcast per podcast te werken.