Spotify verdiept zich in audioboeken

Met de overname van het Amerikaanse Findaway zet Spotify zijn eerste stappen in de wereld van de audioliteratuur. Dat past in de strategie om uw oren te domineren.

Findaway is een bedrijf dat auteurs bijstaat in het omvormen van hun boeken tot een luisterervaring, en in de distributie van dat eindproduct naar verschillende platformen. Daarmee wordt het streamingbedrijf Spotify de facto een uitgever en boekverkoper.

Spotify gokt erop dat de markt voor reclame in podcasts een pak lucratiever is dan de muziekbusiness. De jongste kwartaalcijfers lijken zijn gelijk te bewijzen.

Spotify is al voorzichtig bezig met audioboeken. Het biedt al een resem - rechtenvrije - klassiekers aan, voorgelezen door bekende stemmen, zoals actrice Hilary Swank. Je kan je op Spotify onderdompelen in werken als Charles Dickens' 'Great Expectations', 'Jane Eyre' van Charlotte Brontë of Mary Shelley's 'Frankenstein'. Spotify sloot eerder ook een deal met J.K. Rowling om het eerste boek van Harry Potter aan te bieden in audiovorm.

'Met deze overname kunnen we een catalogus audioboeken versneld toevoegen aan ons aanbod, zodat gebruikers op één platform alle audiocontent vinden waar ze naar op zoek zijn', zegt Nir Zichermann, verantwoordelijk voor audioboeken bij Spotify aan de techwebsite The Verge.

Democratiseren en innoveren

Volgens Zichermann wil Spotify vooral werk maken van een democratisering, in die zin dat het meer auteurs toegang wil geven tot de mogelijkheid om hun boeken verteld en beluisterd te krijgen. Daarnaast zal de focus liggen op wat Zichermann 'een rijkere luisterervaring' noemt. Lees: méér dan louter een warme stem die een boek voorleest.

Hoe die boeken geïntegreerd of aangeboden zullen worden in de app, is nog onduidelijk. Belanden ze mee in de abonnementsformule, worden ze afzonderlijk verkocht of komen er aangepaste formules?

70% Het is voor streamingdiensten moeilijk om munt te slaan uit muziek. 70 procent van de inkomsten vloeit naar de muzieklabels.

Lucratief

De stap naar audioboeken past in de verbredingsstrategie waarmee oprichter en CEO Daniel Ek zijn bedrijf rendabel wil krijgen. Spotify mag dan met enige voorsprong marktleider zijn onder de muziekstreamers, het is moeilijk om uit die muziek munt te slaan. 70 procent van de inkomsten vloeit naar de labels die hun muziek op het platform zetten.

Ek is al een tijdje op een verbredingsmissie, om ook andere vormen van audio te domineren. Spotify gaf de voorbije jaren 1 miljard dollar uit om zijn podcastaanbod uit te bouwen, door de overname van de mediabedrijven Gimlet, Parcast en The Ringer en exclusieve overeenkomsten met de komiek en podcastster Joe Rogan, prins Harry en Meghan Markle en Michelle Obama.