Tioga Capital tilt kapitaal voor Web 3.0 over 60 miljoen euro

Tioga Capital heeft met zijn jongste kapitaalronde meer opgehaald dan gepland. Het blockchainfonds, dat vooral in Web 3.0-toepassingen investeert, beheert nu een vermogen van 61,7 miljoen euro.

Bij de oprichting van Tioga Capital in 2020, met de steun van fintechinvesteerder Jurgen Ingels en crypto-onderzoeker Bart Preneelopgericht, bedroeg het kapitaal 14 miljoen euro. Afgelopen zomer dreef het blockchainfonds zijn beheerd vermogen op tot 41 miljoen euro. Na de zomer was er een laatste kapitaalronde om de doelstelling van 50 miljoen euro te halen. Het werd ruim 60 miljoen.

De ronde werd in minder dan twee weken afgerond. 'Dat is te danken aan het grote momentum in crypto. Maar ook dankzij onze aanpak, een fonds geregistreerd in Luxemburg, trokken we heel wat institutionele beleggers aan', zegt medeoprichter en managing partner Michiel Lescrauwaet.

Zodra we de eerste 25 investeringen hebben gedaan, halen we weer geld op voor een volgend fonds. Michiel Lescrauwaet Medeoprichter van Tioga Capital

Bij de investeerders is de KU Leuven, via Leuven Research & Development (LRD). De Waalse investeringsmaatschappij SRIW investeerde vorig jaar al. Dit jaar stapten ook het Vlaamse PMV en finance&invest.brussels (de vroegere GIMB) erin. Naast de oprichters Nicolas Priem, Olivier Lefebvre, Michiel Lescrauwaet en Patrick Van de Mosselaer stopten ook de families Van Hool, Vlerick en anderen geld in het fonds.

'Bij de laatste kapitaalronde heeft ook de cryptosector zelf geïnvesteerd', zegt Lescrauwaet. Hij verwijst naar Digital Currency Group (DCG), een van de grootste conglomeraten in de sector.

Vrijelijk voortbouwen

Tioga Capital deed al een tiental investeringen: in het Antwerpse Venly en in negen bedrijven verspreid over Europa. De focus ligt op het uitbouwen van infrastructuur. Venly helpt bedrijven non-fungible tokens (NFT's) uit te geven, Scorechain is actief in klantenverificatie en Casa specialiseert zich in digitale bitcoinkluizen. Er is gemiddeld 1 miljoen euro per bedrijf geïnvesteerd zodat het fonds nu nog 50 miljoen euro kan benutten. 60 procent van de middelen wordt in aandelen geïnvesteerd, 40 procent in tokens van decentrale autonome organisaties (DAO's).

De focus ligt op decentrale toepassingen, wat ook Web 3.0 wordt genoemd. Lescrauwaet benadrukt dat ontwikkelaars vrijelijk op elkaars werk voortbouwen, in tegenstelling tot de grote gecentraliseerde technologiebedrijven. Dat maakt volgens hem een groot verschil in innovatiekracht.