Topman Activision Blizzard sluit vertrek niet uit

Bobby Kotick, de CEO van het gamingbedrijf Activision Blizzard, zei vorige vrijdag aan topmanagers dat hij overweegt op te stappen als hij de problemen met seksisme en wangedrag in het bedrijf niet snel opgelost krijgt. Dat meldde het persbureau Dow Jones.

De uitspraken kwamen er nadat The Wall Street Jounal had onthuld dat de CEO van Activision op de hoogte was van seksueel wangedrag tegenover vrouwelijke werknemers, waaronder verkrachting, maar dat niet meldde aan de raad van bestuur.

De informatie van de Amerikaanse zakenkrant veroorzaakte nieuwe consternatie over het bedrijf, dat meedraait in de wereldtop van de gamingsector met titels zoals 'Call of Duty', 'World of Warcraft' en 'Candy Crush'. In een eerste reactie op het artikel van The Wall Street Journal bevestigde de raad van bestuur zijn vertrouwen in Kotick.

Afgelopen zomer werd Activision Blizzard aangeklaagd door de Californische overheid voor seksuele intimidatie, ongelijke beloning en vergelding. Daarbij werd ook het management op de korrel genomen. Het gamingbedrijf reageerde in eerste instantie agressief, maar dat veroorzaakte grote sociale onrust in het bedrijf.

Toondoof

Kotick gaf toe dat het bedrijf 'toondoof' had gereageerd en kondigde veranderingen aan. Ook moesten hooggeplaatste managers en personeelsleden opstappen. Door de informatie van The Wall Street Journal, waaruit bleek dat Kotick zelf ook in gebreke bleef en in een voicemail ermee had gedreigd een assistent te laten doden, ontstond nog meer verontwaardiging.

Bij Xbox, de gamingtak van Microsoft, zei topman Phil Spencer in een interne mail dat hij 'alle aspecten van onze relatie met Activision' evalueert. Eerder had bij Sony de top van Playstation zijn afkeuring en verontrusting laten blijken.