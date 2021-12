'Vertrouwde vriend' wordt co-CEO van Marc Benioff bij Salesforce

De Amerikaanse technoloog en ondernemer Bret Taylor beleeft deze week hoogdagen. Hij wordt co-CEO van Salesforce, een grote naam in software voor klantenrelatiebeheer. Een dag eerder werd hij benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Twitter.

Salesforce was een vroege aanbieder van Software as a Service (SaaS), waarbij bedrijven zich abonneren op software die in de cloud draait. Met die software kunnen ze alle aspecten van een klantenrelatie beheren met data over aankopen en bestellingen, marketinggegevens, interacties op sociale media tot en met interventies op de helpdesk.

Medestichter Marc Russell Benioff houdt nog altijd de touwtjes stevig in handen als CEO en voorzitter van de raad van bestuur. De 57-jarige ondernemer is een koppige doorzetter die confrontaties niet uit de weg gaat, graag het gezelschap opzoekt van beroemdheden en samen met zijn echtgenote Time Magazine kocht.

De prille veertiger Bret Taylor daarentegen stelt zich minzaam en ingehouden op. Hij wordt omschreven als een ingenieur met veel aandacht voor het product. Hij hoort graag andere visies dan die van zichzelf, zo wordt verteld. Bij zijn afscheid als CEO van Twitter bejubelde Jack Dorsey hem als volgt: 'Hij begrijpt ondernemerschap, risico's nemen, bedrijven op massieve schaal, technologie, product, en hij is een ingenieur.'

Ondernemend is Taylor inderdaad. De computerwetenschapper was volop betrokken bij het maken van Google Maps, maar wou zijn eigen ding doen. Hij werd medestichter en CEO van het sociale netwerk FriendFeed. Die dienst werd bejubeld omdat hij het mogelijk maakt de activiteit van de leden te volgen over veel verschillende sociale media. Veel minder werd er gejubeld toen Taylor in 2009 FriendFeed verkocht aan Facebook. Taylor werd daarbij hoofd technologie bij het netwerk van Mark Zuckerberg.

In 2012 sloeg het ondernemersvirus weer toe en richtte hij Quip op. Met die start-up wou hij - beter dan Microsoft of Google - mensen laten samenwerken aan documenten en spreadsheets. Benioff moet zoveel lef wel hebben geapprecieerd, want in 2016 nam Salesforce het bedrijfje over. Taylor maakte een snelle carrière en werd in 2019 COO.

Eerder al was Taylor aangetrokken als bestuurder bij Twitter. Salesforce wou in 2016 Twitter overigens overnemen, maar werd teruggefloten door investeerders. Ook zou Benioff in het stof bijten in een bitter gevecht met Microsoft voor het netwerk LinkedIn. De miljardenovername van de samenwerkingsdienst Slack liep wel goed af.

Tandem

Taylor had al een tijd goede hoop Benioff op te volgen als CEO. Enkele maanden geleden vertelde hij volgens de nieuwssite The Information vrienden dat hij dacht de enige CEO van het bedrijf te worden, maar zo is het dus niet gelopen. Benioff maakt hem tot co-CEO en vicevoorzitter van de raad van bestuur.

Het is niet voor het eerst dat Benioff met een co-CEO werkt. De vorige keer liep dat niet zo goed af voor die cotopmanager. In 2018 nam de toenmalige COO Keith Block plaats op de CEO-tandem. Benioff had het over een 'vertrouwde partner'. Twee jaar later stapte Block zonder veel uitleg op.