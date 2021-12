Vilvoords VR-bedrijf ontwikkelt 'metaverse voor professionele trainingen'

OneBonsai laat bedrijven, ziekenhuizen en ordediensten trainen in virtuele omgevingen. Nu werkt het bedrijf aan een 'metaverseplatform' voor het democratiseren van dat soort opleidingen.

Hopelijk overkomt het u niet, maar als het ziekenhuispersoneel een opening in de luchtpijp moet maken, een tracheotomie, is er een kans dat het in virtual reality (VR) is getraind. Dat is een van de trainingen die het Vilvoordse OneBonsai heeft ontwikkeld voor Belgische ziekenhuizen.

Belgian Navy - Virtual Reality Fire Training

De Belgische marine gebruikt de VR-trainingen om branden te blussen, de politie leert ermee gijzelingssituaties in scholen onder controle te krijgen. Daarbij kan het er realistisch en stressvol aan toegaan. 'We gebruiken virtuele personages die door artificiële intelligentie worden aangestuurd. Die reageren dan in paniek op de situatie of op hulpverleners', zegt Evarest Schoofs. Hij richtte OneBonsai op samen met Dimitri Pirnay.

De essentie Het Vilvoordse OneBonsai ontwikkelt opleidingen in virtual reality (VR).

Het mikt op professionele trainingsscenario's voor ordediensten over ziekenhuizen tot de brandweer en magazijnen.

Behalve projecten op maat biedt het bedrijf gestandaardiseerde producten aan die VR-opleidingen moeten democratiseren.

In Vilvoorde hebben ze ook geluisterd naar Mark Zuckerberg, die zijn bedrijf nu Meta noemt in plaats van Facebook. Hij heeft het over de 'metaverse', een geheel van virtual reality, augmented reality en gewone online omgevingen. 'Silicon Valley is daarbij sterk gericht op de consument', stelt Schoofs vast. 'Maar de technologie kan ook worden gebruikt voor professionele opleidingen. Daar focussen wij op.'

China staat sterk in hardware en de VS in geld en marketing. Maar Europa en België presteren sterk in inhoud. Evarest Schoofs Medestichter OneBonsai

OneBonsai werkt samen met Acco Learn for Business voor het uitstippelen van een 'educational journey'. 'Technologie valt snel te kopiëren. Een opleidingsproces is al veel moeilijker', zegt Schoofs. Inhoudelijk is het ook belangrijk dat de ontwikkelaars weten waar ze mee bezig zijn. 'Ze moeten naast de klant zitten. Onze ontwikkelaars gaan een brand blussen of naar een tracheotomie kijken.'

Er worden stappenplannen opgesteld waarbij pilootprojecten verder worden uitgerold. Een multinational is nu bezig het personeel in zijn distributiecentra op te leiden met de VR van OneBonsai. 'Dat lukt beter dan in de fysieke omgeving. De training duurt nu nog twee in plaats van vijf dagen.' Het gaat inmiddels over honderden personeelsleden.

De virtuele omgevingen worden van scratch opgebouwd, of het kan gaan over digitale tweelingen van fysieke omgevingen. Klanten betalen dan een eenmalig bedrag en eventuele onderhoudskosten.

Standaardpakketten

Om die projecten ook voor kleinere organisaties behapbaar te maken bouwt OneBonsai standaardpakketten. In een soort van metaverse worden verschillende gestandaardiseerde trainingswerelden aangeboden. Denk aan tracheozorg, brandoefeningen of evacuatieoefeningen in zorginstellingen. Evengoed kan het gaan over trainingen in de haven of industrie.

Een klant betaalt per gebruiker voor een licentie die tussen 12 en 25 euro per jaar ligt. Dat zet de deur open om op termijn ook particulieren in VR te laten trainen op het bedwingen van branden en het verlenen van eerste hulp.

Een 'metaverse' veronderstelt dat een virtuele omgeving kan communiceren met andere virtuele omgevingen. 'Onze trainingssituaties kunnen worden gecombineerd met andere trainingen, ook van andere aanbieders. De training van paramedici op een rampsite kan zo worden gecombineerd met die van de politie', zegt Schoofs.

In 2020 kreeg OneBonsai steun van businessangels en het Vlaamse overheidsagentschap Vlaio. 'Die investeerders mikken erop dat de omzet van de gestandaardiseerde producten, de opleidingsmetaverse, een exponentiële groei kent', zegt Schoofs. 'Het voorbije jaar was uitdagend, klanten hadden veel dingen aan hun hoofd. Maar ze maken een inhaalbeweging. We verwachten een omzetverdubbeling volgend jaar en kijken uit naar een investeringsronde in 2023.'

Onze ontwikkelaars moeten naast de klant zitten. Ze gaan een brand blussen of naar een ingreep in het ziekenhuis kijken. Evarest Schoofs Medestichter OneBonsai

Het bedrijf werkt in het buitenland met verdelers en herverkopers. Het is op die manier aanwezig in Israël, Dubai, Duitsland en Frankrijk.

De opleidingen worden voor alle headsets gebouwd, maar de focus ligt op de mobiele headset Meta Quest. Op termijn kan de Vilvoordse opleidingsmetaverse draaien op de servers van Meta, maar niet alle klanten willen dat. 'Een klant zoals het Duitse leger wenst niet op de servers van Meta te staan', aldus Schoofs. 'Ook voor ons is privacy van het grootste belang.'

Robotica

De onderzoeksafdeling werkt aan de integratie van VR met robotica. Volgend jaar moet het mogelijk zijn een omgeving te scannen en live om te zetten naar een VR-omgeving voor een menselijke operator die een robot kan aansturen. Dat is nuttig voor rampen.

'China staat sterk in hardware en de VS in geld en marketing. Maar Europa en België presteren sterk in inhoud', zegt Schoofs. Al vindt hij ook dat de sterke nadruk op regelgeving in Europa bedrijven soms doet afhaken om innovatieve oplossingen in te zetten.