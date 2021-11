Vlaanderen zet datakluizendienst op met vader van het internet

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) sprak donderdag over de 'dataparadox': de drang naar meer data voor nieuwe diensten botst met de onzekerheid over wat precies met die data gebeurt. Een Vlaams datanutsbedrijf moet toelaten de data te laten stromen en tegelijk controle en transparantie mogelijk maken. De oprichting van dat datanutsbedrijf komt vrijdag op de Vlaamse ministerraad. Het bedrijf zal belangrijk zijn voor sectoren als vastgoed en mobiliteit.

Privacy en controle over data worden mogelijk gemaakt op basis van Solid, een technische standaard voorgesteld door Berners-Lee voor het uitwisselen van data. De data zitten in virtuele kluisjes en de gebruiker kan zelf beslissen welke appontwikkelaars en servers die gegevens kunnen inkijken.

Een voorbeeld van de Solid-aanpak is de Vlaamse Uitpas, een voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Die genereert heel wat data. De keuze is niets delen met de partners van de Uitpas, en dan krijgt de gebruiker generieke informatie, of alles delen in ruil voor informatie op maat. In een proefversie wordt daarentegen gebruikgemaakt van een datakluis die gebruikers toelaat te bepalen welke partners van de Uitpas hun data zien. Het systeem werkt ook met Mijn Burgerprofiel.