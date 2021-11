Vlaamse regering beslist vrijdag over oprichting Datanutsbedrijf

De vergadering van de Vlaamse regering bespreekt vrijdag de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf. Dat moet data laten stromen en tegelijk de controle over de data en de privacy vrijwaren.

Een en ander stond in een toespraak van minister-president Jan Jambon (N-VA) voor de nocturne woensdagavond van de Trefdag Digitaal Vlaanderen, dit jaar eigenlijk een meerdaags evenement van de Vlaamse 'govtech'-sector. De minister-president moest zich overigens laten vervangen door adjunct-kabinetschef Jan Smedts omdat hij nodig was in het Vlaams Parlement.

'Algoritmes helpen ons, maar bepalen meer dan we beseffen. Veel van die algoritmes zijn bovendien niet de onze, zijn niet transparant en hebben weinig voeling met het DNA van onze samenleving', aldus de tussenkomst. Jambon heeft het over de 'data-paradox'. Die houdt in dat de drang naar meer data voor nieuwe diensten botst met de onzekerheid over wat precies met die data gebeurt. 'Dat remt innovatie af en dat is problematisch.'

Lees Meer Digitaal relanceplan moet Vlaanderen in Europese top vijf krijgen

Daartegenover zet de minister-president 'privacy-by-design' en een 'gedistribueerde autoriteit', waarin die autoriteit door iedereen gemaakt en gecontroleerd wordt, zoals bij Wikipedia. Hij verwijst naar het datakluizenproject van de Brit Tim Berners-Lee, de 'vader van het web', waar Vlaamse academici volop aan meewerken. Dat project is gebaseerd op Solid, een technische standaard die het uitwisselen van data moet vergemakkelijken, terwijl de gebruikers controle behouden over die data. Tim Berners-Lee neemt donderdag deel aan de Trefdag.

Stopcontacten

Jambon zei dat Vlaanderen wellicht als eerste in de wereld een eigen datanutsbedrijf opricht. De beslissing voor de oprichting zou vrijdag formeel worden genomen. 'Het Datanutsbedrijf zal data vlot laten stromen. Net zoals elektriciteit en water moeten data iets gestandaardiseerds worden, iets dat gemakkelijk en veilig gebruikt kan worden. Met stopcontacten voor data als het ware.'

'Het datanutsbedrijf moet een verkeersregelaar zijn voor mensen die data aanleveren en voor wie data nodig heeft voor zijn apps. Men geeft de data niet weg, men geeft het recht om de data te gebruiken', zei Jambon eerder in een interview. Hij zei toen ook dat de privésector wordt betrokken bij het nieuwe bedrijf en dat het de bedoeling is dat die er uiteindelijk de meerderheid in neemt.

Datasoevereiniteit

In de wereld van gedistribueerde autoriteit gaat de overheid als een platform opereren. Jan Jambon Vlaams minister-president

Vlaanderen moet een pionier zijn in datasoevereiniteit. 'We willen Vlaamse data maximaal onder de controle brengen van de burgers en de bedrijven aan wie de data toebehoren. Soevereiniteit betekent dat we de algoritmes die Vlaamse data gebruiken, zo transparant mogelijk maken. We moeten, onafhankelijk van buitenlandse techspelers, onze eigen algoritmes kunnen schrijven.'

Het is de bedoeling dat Vlaanderen er tegen 2035 'helemaal staat' in datatech, net zoals het gewest nu al is befaamd in biotech. Daar hoort ook een nieuwe rol voor de overheid bij. 'De overheid zal niet langer de centraal leidende, via regelgeving sturende overheid zijn. Het zal een overheid zijn die faciliteert, mogelijk maakt en corrigeert. De mens staat centraal en de overheid verbindt en versterkt mensen, bedrijven en verenigingen. In die wereld van gedistribueerde autoriteit gaat de overheid als een platform opereren. Ze gaat ecosystemen voeden en een gelijk speelveld garanderen zodat alle partijen in vertrouwen kunnen samenwerken.'

API Awards

Op de Trefdag werden ook de API Awards uitgereikt. API staat voor 'application programming interface', waarbij computerprogramma's met elkaar kunnen 'spreken'. Zij worden wel 'datastopconctacten' genoemd.

In 2021 gaat de award voor de beste API naar Vaccinnet+ van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De jury prijst de sterke samenwerking die het agentschapmet alle betrokken partijen op poten heeft gezet over de grenzen van overheden heen, alsook de bijzonder krappe tijdsdruk waarmee Vaccinnet+ uitgroeide tot het hart van de nationale vaccinatiecampagne.