Vlaanderen pompt 7 miljoen in onderzoek naar datakluizen

Een interuniversitair project van het onderzoekscentrum imec krijgt van de Vlaamse regering 7 miljoen euro voor onderzoek naar datakluizen. Die moeten gebruikers helpen opnieuw de controle te nemen over hun persoonlijke gegevens.

Data zitten niet meer opgesloten bij een handvol grote spelers, maar worden ingezet als een grondstof door alle organisaties die een gebruiker in vertrouwen neemt.

Imec ziet datakluizen als een bouwsteen van een innovatieve en datagedreven economie in Vlaanderen. De datakluizen moeten gebruikers weer meer controle geven over hun persoonlijke gegevens online. Apps en data worden daarbij van elkaar losgekoppeld. Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens opslaan in een datakluis en zelf beslissen met wie ze die delen.