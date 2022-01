Vorig jaar voor 25 miljard dollar NFT's verkocht

NFT's worden verhandeld als eigendomstitels van voorwerpen zoals digitale beelden, video's of gronden in virtuele werelden. Zij kenden vorig jaar een grote doorbraak, nadat bij het veilinghuis Christie's een NFT-kunstwerk was verkocht voor 69,3 miljoen dollar.

De verkoop piekte in augustus om te verminderen in september, oktober en november om in december weer op te veren, blijkt uit gegevens van de grootste marktplaats voor NFT's, OpenSea. Daarbij blijkt er geen correlatie te zijn met de schommelingen in de prijs van cryptomunten, die vaak worden gebruikt voor het kopen van NFT's.