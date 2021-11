Wie is Parag Agrawal, de nieuwe Twitter-baas?

Nu de flamboyante oprichter Jack Dorsey de deur achter zich dichttrekt, krijgt Twitter met Parag Agrawal een nobele onbekende aan het roer. Wie is de stille ingenieur die het sociaal netwerk moet doen floreren?

Met - wat anders? - een tweet stuurde Jack Dorsey maandag het nieuws de wereld in. Er komt weldra een einde aan zijn tweede ambtstermijn als CEO bij Twitter, het bedrijf dat hij 16 jaar geleden mee heeft opgericht.

De wissel van de wacht is ook goed voor een wissel in stijl. De extravagante en uitgesproken Dorsey geeft de teugels door aan Parag Agrawal, een ingenieur die de voorbije jaren zo hard de schijnwerpers meed dat zelfs Twitter-kenners even moesten googelen wat hij nu weer juist deed bij het bedrijf.

Die rol was, zelfs voor hij tot CEO benoemd werd, nochtans niet min. De 37-jarige Agrawal werkt al meer dan 10 jaar voor het bedrijf, waar hij begon als een ingenieur die aan reclametechnologie sleutelde. Hij klom gestaag op in de rangen, tot hij in 2017 tot Chief Technology Officer werd benoemd.

Lees Meer Jack Dorsey vertrekt als CEO van Twitter

In die rol boog hij zich over prominente uitdagingen - van beveiligingsproblemen en de migratie naar de cloud tot project Bluesky, dat van Twitter weer een gedecentraliseerd, open platform moet maken. Maar daarbij verkoos Agrawal steevast om vanuit de schaduw de lijnen uit te zetten, van achter de brede schouders van Dorsey. Pour vivre heureux, vivons cachés. 's Mans eigen Twitter-account, met vooral retweets van andermans boodschappen en een handvol droge bedrijfsmeldingen, is daar een reflectie van.

Bluesky

Aan die luxepositie komt abrupt een einde, nu Agrawal op het hoogste schavot wordt gehesen. Het is daarbij wat gissen welke accenten de nieuwe CEO zal leggen. Maar gelet op de verantwoordelijkheden die hij droeg en de uitgesproken vote of confidence van Dorsey valt aan te nemen dat Agrawal de ideeën waaraan hij de voorbije jaren in relatieve stilte sleutelde verder tot wasdom zal laten komen.

Bio Parag Agrawal Parag Agrawal is 37. Hij werd geboren in Maharashtra in India en heeft zowel de Indiase als de Amerikaanse nationaliteit. Voor hij bij Twitter aan de slag ging, werkte Agrawal kort als onderzoeker bij AT&T, Yahoo en Microsoft. Werkt sinds 2011 bij Twitter, waar hij sinds 2017 de rol van CTO invulde. Gehuwd met Vineeta Agrawal, die werkt voor de durfkapitalist Andreessen Horowitz. Het koppel heeft een zoon.

De decentralisatie van Twitter lijkt daarbij het belangrijkste strategische project. De bedoeling van Bluesky is in essentie een openstandaardprotocol te ontwikkelen voor sociale media, waar iedereen gebruik van kan maken. In de visie van Dorsey en Agrawal is de toekomst van Twitter als een van de spelers in dat universum oplossingen te bouwen met die protocollen. In plaats van de content die zijn gebruikers plaatsen simpelweg weer te geven en daar advertenties rond te zetten wil Twitter in essentie algoritmes bouwen die het beste en relevantste vissen uit een kolkende stroom waar iedereen zijn netten in mag hangen.

Ethiek

Agrawal heeft achter de schermen ook ervaring met de ethiek van sociale media. Hij leidde onder meer de zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarbij het algoritme dat foto's cropt op Twitter vaker gekleurde dan witte mensen 'wegknipte' in de preview.

Onder zijn hoede werd ook een initiatief uit de grond gestampt dat erover moet waken dat machine learning en AI op een ethische manier worden ingezet. En in een zeldzaam interview met MIT Tech Review hamerde hij erop dat meer dan een plaats voor ongebreidelde vrije meningsuiting Twitter een platform wil zijn waar mensen veilig kunnen converseren en geen schade lijden door desinformatie.

Het zijn allemaal belangen die de nieuwe CEO in balans moet proberen te houden met financiële prestaties die ook de aandeelhouders gelukkig houden. Die laatsten hebben de jongste kwartalen wel weinig te klagen, maar met een moeizame groei in de VS en privacyhervormingen die gericht adverteren moeilijker maken, krijgt Argawal ook daar de nodige besognes.