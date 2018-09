‘Een goed idee is niet goed genoeg'

1. ‘Aan de passie om te ondernemen is niets veranderd.’

Zowel Urbain Vandeurzen als Françoise Chombar is bescheiden aan het ondernemerschap begonnen. Vandeurzen begon na zijn doctoraat in 1980 bij de allereerste spin-off van de KU Leuven, die toen nog voluit LeuvenMeasurement Systems heette. Als jonge ingenieur was hij gepassioneerd door de prille digitale signaalverwerkingstechnologie en later de virtuele simulatietechnologie. Door het gedrag van virtuele prototypes te optimaliseren kon LMS de ontwikkelingstijd van nieuwe producten voor de industrie drastisch verkorten.

Chombar begon in 1984 als commercieel assistent bij de West-Vlaamse textielgroep Michel Van de Wiele en werd een jaar later productieplanner bij de Duitse chipstart-up Elmos uit Dortmund. In 1989 startteze met haar echtgenoot Rudi De Winter en de investeerder Roland Duchâtelet Melexis op, waarvan ze al 15 jaar CEO is. Het bedrijf ontwikkelt chips en sensoren, vooral voor gebruik in auto’s.

2. ‘Als je met passie bezig bent, merk je niet dat je hard aan het werken bent.’

Vandeurzen bouwde LMS uit tot een wereldspeler met 45 kantoren en 1.200 medewerkers, van wie zo’n 300 in Leuven aan de slag zijn. Hij bleef altijd de grootste aandeelhouder. Toen hij LMS eind 2012 voor 700 miljoen euroaan het Duitse Siemens verkocht, draaide het bedrijf 200 miljoen euro omzet.

Ook daarna bleef ondernemen Vandeurzen na aan het hart liggen: als oud-Voka- en -Gimv-voorzitter, als bestuurder bij de KU Leuven en als voorzitter van diverse onderzoeksplatforms, maar vooral via zijn investeringsfonds Smile Invest en een reeks privé-investeringen heeft hij een bevoorrecht zicht op ondernemend Vlaanderen.

Ook Chombars Melexis, met vestigingen in Ieper en Tessenderlo en op 18 andere plaatsen wereldwijd, groeide als kool. In 2017 steeg de omzet opnieuw met 12 procent tot 512 miljoen euro, de bedrijfs- ende nettowinst (respectievelijk 133 en 111 miljoen) stegen nog sneller. De voorbije vijf jaar is de waarde van het aandeel Melexis verviervoudigd, wat de drie stichtende aandeelhouders met 54 procent van de aandelen samen virtueel tot multimiljardairs maakt. In het bedrijf werken bijna vijftig nationaliteiten.

Chombar is voorts bestuurder bij de materiaaltechnologiegroep Umicore. En ze maakt er een punt van de grote genderkloof in het ondernemersleven mee te dichten, waarvoor ze zopas de Global Prize for Women Entrepreneurs kreeg. Als voorzitter van het STEM-platform Vlaanderen zet ze haar schouders onder de promotie van STEM-opleidingen en -beroepen (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

3. ‘Netwerken gebeurt niet alleen onder de kerktoren. Het is ook weten wie je Chinese concurrent is.’

Dat de twee topondernemers elkaar tijdens dit interview voor het eerst ontmoeten, is opmerkelijk. Ze zijn of waren allebei actief in de auto-industrie: Vandeurzens LMS met software die de ontwikkeling van prototypes versnelt, en Chombars Melexis met sensoren in afgewerkte auto’s. Ook de techwereld en Azië zijn een rode draad in hun carrières. LMS opende vrij snel een groot kantoor in Japan, en daarna ook in Zuid-Korea, China en India. Chombar reist nog geregeld naar Azië, meestal naar Zuid-Korea en China.