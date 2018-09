50 Vlamingen voor de toekomst

Welke ondernemers hacken een traditioneel bedrijf om de industrie van morgen vorm te geven? Welke wetenschappers, managers en ondernemers zijn bezig met de technologie van overmorgen? En hoe houden we de toekomstige gezondheidszorg betaalbaar en pakken we ziektes als kanker en hiv aan? De Tijd selecteerde spelers die hun eigen sector het vuur aan de schenen leggen.

Industrie

Dieter Penninckx | FNG

Dieter Penninckx richtte jaren geleden met zijn vrouw Anja Maes en vriend Manu Bracke - alle drie ingenieurs - FNG op, een groep van kledingketens vertrekkend van het al bestaande kindermodemerk Fred & Ginger.

De basisfilosofie van de groep, waartoe Miss Etam, Claudia Sträter, CKS en Brantano behoren, is de kosten te spreiden over een steeds groter aantal winkels. Met de recente beursgang wil Penninckx online concurrenten als Zalando en Wehkamp het vuur aan de schenen leggen door fors te investeren in IT en logistiek.

Lieven Vanlommel | Starmeal/Foodmaker

De Kempenzoon richtte in 2003, vanuit de groentesnijderij van zijn moeder en de groentegroothandel van zijn vader, Starmeal op. Dat levert privatelabelslaatjes en -sapjes aan supermarkten. Het bedrijf bouwde onlangs een vijf keer groter bedrijf in Westerlo. Het levert ook aan Foodmaker, de zieltogende keten van gezonde fastfood die Vanlommel in 2014 overnam.

De eigen leveringen vanuit Starmeal ziet Vanlommel als het geheime wapen waardoor bijna elk filiaal van Foodmaker - in tegenstelling tot rivaal Exki - winstgevend is. Tegen 2020 wil Vanlommel het aantal Foodmaker-vestigingen verdubbelen naar 15, waarvan 5 in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Maarten Vandecruys | Urban Crop Solutions

Een hermetisch afgesloten container, veel ledlampen en een via de smartphone aan te sturen voedingssysteem. Zo wil Maarten Vandecruys een revolutie ontketenen in de wereld van de landbouw.

Dankzij de verticale boerderijen van de West-Vlaamse start-up Urban Crop kan straks overal sla, basilicum en spinazie worden geteeld. Dubbel zoveel oogsten als in de serreteelt, omdat ledlampen de zon vervangen, en tien keer meer oogst per vierkante meter, omdat je in tien verdiepingen boven elkaar kweekt. In 2015 leverde de jonge West-Vlaming zijn eerste container. Vandaag werkt hij samen met Bakker Barendrecht en Albert Heijn. Disruptie bij boer en tuinder.

Frederic Bulcaen | Typhoon

Frederic Bulcaen nam in 2010 via een managementbuy-out het West-Vlaamse Typhoon over. Dat is gespecialiseerd in industriële ontstoffingsinstallaties, bijvoorbeeld voor houtverwerkers. Bulcaen begon zijn carrière als financieel consultant. Hij werkte negen jaar bij Deloitte.

Maar toen hij in 2009 aan de slag ging als crisismanager bij Typhoon, lonkte het ondernemerschap. Typhoon, tot dan in handen van de familie Santens, was door mismanagement in de problemen geraakt. Bulcaen trok het bedrijf met succes uit het moeras. Sindsdien legt het een sterke groei voor. Tussen 2010 en 2013 verdrievoudigde de omzet bijna. Maar de jongste jaren bleef die hangen op 8,8 miljoen euro.

Jeroen Cappaert | Spire

De burgerlijk ingenieur raakte tijdens zijn studies in Leuven bezeten van de ruimtevaart. Na Leuven volgde een opleiding aan de Franse International Space University. In San Francisco richtte hij Spire op, een bedrijf dat gebruikmaakt van nanosatellieten, kleine satellieten die allerlei zaken op aarde in het oog houden. Dat gaat van schepen op internationale zeeroutes tot het weer.

De start-up haalde midden vorig jaar 40 miljoen dollar (37 miljoen euro) op. Dat geld dient om op korte termijn een twintigtal satellieten te lanceren. Het doel is een netwerk van 100 satellieten in de ruimte te hebben, waarmee Spire het grootste satellietpark ter wereld zou bezitten.

Spire verzamelt big data, 450 kilometer boven de aarde

Diane Govaerts | Ziegler

Sinds vorig jaar leidt Diane Govaerts Ziegler, een van de grootste transport en logistieke groepen van ons land. Ze volgde haar grootvader Arthur Ziegler op, die het bedrijf 74 jaar leidde. Wegtransport tekent voor meer dan de helft van de omzet. Maar Ziegler is ook actief in maritieme vracht en luchtvracht. Bekende niches zijn het transport van wijn, de bakermat van het bedrijf. Ziegler heeft een omzet van 917 miljoen euro en telt 120 vestigingen in 14 landen.

Kristof De Spiegeleer | Diverse bedrijven

Sinds de late jaren negentig is Kristof De Spiegeleer actief als oprichter van en investeerder in enkele Belgische en internationale techbedrijven.

In 2009 verkocht de serieondernemer zijn cloudcomputingbedrijf QLayer, dat het al tot in Silicon Valley had geschopt, aan Sun Microsystems. Datacenter Technologies ging naar Symantec en Amplidata naar HGST. De Spiegeleers eigen start-upincubator Incubaid (Lochristi) is een hotspot voor Vlaamse start-ups.

Nu is hij onder andere verbonden aan de procesmanagement-app RogerThat, Amplidata (dataopslag) en Rackvity (datacenters). In 2011 richtte hij Awingu op. Het Gentse bedrijf verkoopt software om mensen via hun mobiele toestellen op afstand te laten werken.

Anton Janssens en Raf Maes | Komono

Vanuit het niets een gloednieuw merk van betaalbare accessoires opzetten. Dat deden de designers Anton Janssens en Raf Maes bijna tien jaar geleden in Zwijndrecht. Nu worden hun hippe retrohorloges en zonnebrillen wereldwijd verkocht. Het design gebeurt in Antwerpen, de productie in China.

Bij de start in 2009 investeerden Janssens en Maes elk 25.000 euro in Komono. Maar de wereldwijde marketing en distributie vanuit Antwerpen leiden bleek niet meer mogelijk, waardoor Maes uitweek naar Los Angeles om een Amerikaanse divisie op te zetten. Terwijl de omzet in 2013 nog maar 5 miljoen euro bedroeg, was die twee jaar later al gestegen naar 16 miljoen. De bedrijfswinst was bijna een derde daarvan.

Pieter Gunst | LawGives

Elke industrie heeft haar digitale vernieuwers. In het juridische vak is Pieter Gunst van LawGives een van de beloftevolste. De start-up van de naar de VS uitgeweken ‘digital lawyer’ is virtueel het grootste advocatenkantoor ter wereld. Via LawGives (2011) kunnen mensen online een verzoek indienen, waarna ze via een algoritme in contact komen met een gespecialiseerde advocaat.

De inspiratie kwam uit het pro-bonowerk dat Gunst na zijn studies deed aan de balie in Brussel, als stagiair bij het topkantoor DLA Piper. ‘Ik deed zaken van mensen die hun internetrekening van 100 euro niet konden betalen. Daar zie je dat je mensen kunt helpen met eenvoudige juridische hulp, waar ze vaak geen toegang toe hebben.’

Katrien Herdewyn | Elegnano

‘Ik was eerst een schoenenfreak, dan een wetenschapper en pas daarna een bedrijfsleider.’ Zo omschrijft Katrien Herdewyn haar passie en loopbaan. Na een doctoraat in de nanotechnologie richtte ze in 2014 Elegnano op: hoogtechnologische designerschoenen die niet vuil worden, precies door de nanodeeltjes die erop zitten, met de lotusbloem als inspiratie.

Behalve door haar ondernemerschap op de kruising van wetenschap en mode - hightech on high heels - laat Herdewyn zich ook opmerken door haar communicatief talent en maatschappelijk engagement. Ze ijvert voor de vervrouwelijking van de wetenschap, waardoor ze vaak als rolmodel wordt opgevoerd.

Tom Willemen | Willemen

Tom Willemen volgde begin 2016 zijn vader Johan op aan het hoofd van de gelijknamige Mechelse bouwgroep. Met 685 miljoen euro omzet en 2.300 werknemers is Willemen het grootste familiebedrijf in zijn sector.

Met dezelfde no-nonsensestijl als zijn vader, trekt Tom de kaart van de innovatie. ‘Als we niet harder willen werken, moeten we slimmer werken’, zei de burgerlijk ingenieur in zijn eerste interview als CEO. ‘Technologie is de sleutel. Augmented reality (AR), waarbij de realiteit die je ziet wordt verrijkt met extra info, is de toekomst. Onze ingenieurs kijken door een AR-bril hoe ver een werf zou moeten staan, waar welke leidingen moeten zitten...’

Kathleen Claes | Java

Toen in 2016 Kathleen Claes de leiding over Java van haar vader overnam, werd ze de eerste vrouwelijke CEO in het 80-jarige bestaan van de Rotselaarse koffiebranderij. Claes was al sinds 2005 aan de slag in het familiebedrijf, waar ze samen met haar broer Pieter als ‘coffee advisor’ de stiel leerde. Een maand voor ze aantrad, verkocht de familie haar foodservicedivisie (130 miljoen euro omzet) aan het Nederlandse Sligro, waardoor enkel de branderij in de familie bleef.

Peter en Dieter Vyncke | Vyncke

De broers Vyncke zijn de vierde generatie aan het hoofd van de bouwer van biomassacentrales. In 2016 werd het familiebedrijf Onderneming van het Jaar. Peter (CEO) is de flamboyantste van de broers, Dieter (operationeel directeur) is de stillere en jongere kracht achter de schermen. Eind dit jaar denkt Vyncke af te kloppen op een omzet van 180 miljoen euro, dubbel zoveel als drie jaar geleden. Het merendeel komt uit het buitenland.

Pas begin dit jaar deed het bedrijf met het Zweedse Petrobio de eerste overname in zijn 105-jarige bestaan. De Vynckes geloven in de kracht van een klassiek familiebedrijf. ‘We zijn het enige bedrijf in onze sector dat het al zo lang uitzingt.

Gregory De Clerck | Domo

Gregory De Clerck is de oudste zoon van Jan De Clerck, op zijn beurt de oudste zoon van wijlen Roger ‘boer’ De Clerck. Die laatste wees bij de opdeling van zijn tapijtenimperium Beaulieu in 1996 de tapijt- en grondstoffengroep Domo toe aan Jan. Gregory en Anthony, de laatste ook bekend door zijn ontvoering begin jaren 90, runnen het familiale investeringsvehikel Dovesco. Dat is gespecialiseerd in Vlaamse familiale kmo’s.

In maart nam Dovesco het Oost-Vlaamse softwarebedrijf Lansweeper over, dat onder meer het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en Microsoft als klanten heeft. Eind vorig jaar nam Dovesco een belang in Afix, een verhuurder en verkoper van steigers uit Aalter. Dovesco telt elf participaties.

Hannelore Raes en Filip Wallays | Agristo

Dit jaar namen Hannelore Raes en Filip Wallays de operationele leiding bij Agristo, een grote producent van aardappelproducten, over van hun vaders. ‘Zij hebben het bedrijf opgericht, wij willen het groot maken’, zeiden ze enkele maanden geleden, toen bekend werd dat ze 200 miljoen euro investeerden in een nieuwe volautomatische frietfabriek in Wielsbeke.

Daarmee wil het ondernemersduo doorstoten naar de wereldwijde top 5 van frietproducenten, die gedomineerd wordt het Canadese McCain. De diepvriesfrieten, maar ook de puree, de kroketten en de andere aardappelspecialiteiten, liggen als huismerk in de rekken van supermarkten in 120 landen.

Caroline Craenhals | Belgian Scrap Terminal

Caroline Craenhals runt het recyclagebedrijf Belgian Scrap Terminal (BST), een familiebedrijf opgericht in 1922 dat elk jaar 1,5 miljoen ton schroot verwerkt tot herbruikbaar staal. Vijftien procent daarvan komt van autowrakken, de rest is afval van chemie, de bouw en consumentenproducten.

BST investeerde vorig jaar 20 miljoen euro in een nieuwe shredder, die dagelijks 2.000 auto’s kan verwerken. Geen luxe in het licht van de verplichting van Europa om 95 procent van de materialen in een auto te recycleren.

Technologie

Ruth Janssens | Small Teaser

Samen met haar broer Stijn stampte Ruth Janssens in 2015 het blogplatform Small Teaser uit de grond. Gebruikers kunnen er een eigen digitale publicatie op aanmaken. Small Teaser haalde in twee rondes iets meer dan 1 miljoen euro op, onder meer bij het Limburgse investeringsfonds LRM. Janssens won in 2016 de prijs voor beloftevolste ondernemer bij de Livia Awards.

Marian Verhelst | KU Leuven

Marian Verhelst is professor in de micro-elektronica aan de KU Leuven. De onderzoeksgroep van Verhelst kreeg in 2016 twee zeer krachtige servers van de tak van Facebook die onderzoek doet naar artificiële intelligentie. Daarmee willen Verhelst en co. werken rond beeld- en spraakherkenning en efficiëntere chips ontwikkelen. Verhelst heeft onderzoekservaring in de VS: bij Berkeley en bij de onderzoekslabo’s van Intel.

Peter Soetens | Intermodalics, Pick-it

Peter Soetens is als CEO van de Leuvense starter Pick-it ‘de man die robots ogen geeft’. Pick-it ontwikkelt een 3D-camerasysteem en bijbehorende software, waarmee robots voorwerpen in hun omgeving kunnen detecteren. Het haalde in juni 2,5 miljoen euro op bij de investeerders Urbain Vandeurzen en PMV. Soetens is ook directeur bij Intermodalics, dat focust op roboticasoftware. De zoekgigant Google en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zijn klant.

Felix Van de Maele | Collibra

Collibra, het softwarebedrijf van CEO Felix Van de Maele, overschreed in januari de kaap van 100 miljoen euro bij durfkapitalisten opgehaald kapitaal. De missie van Collibra zit pal op de tijdgeest: software ontwikkelen die het beste haalt uit de bergen data waarover multinationals beschikken.

Collibra verleidde onder meer Iconiq Capital, de investeringsboetiek van de vermogensbeheerder van Mark Zuckerberg (Facebook) en Jack Dorsey (Twitter).

CEO Collibra: 'Ik heb nog maar één goed idee gehad'

Steven Tielemans | THEOplayer

Elke maand starten wereldwijd 1 miljard video’s met behulp van Leuvense software. Steven Tielemans, de oprichter van Theo Technologies, ontwikkelde met de THEOplayer, een universele videospeler die de standaard bij een veertigtal media- en telecomgroepen is. Het gaat bijvoorbeeld om de VRT en Telenet, maar ook om de Amerikaanse tv-zenders CNN en NBC.

Schermvullende weergave Steven Tielemans (THEO Technologies) ©Thomas Sweertvaegher

Tielemans deed het zonder extern kapitaal, maar draait nu al een omzet van ‘enkele miljoenen’.

Pieter Abbeel | OpenAI

Abbeel is een wereldautoriteit in het domein van de artificiële intelligentie. Dat zeggen meerdere media wereldwijd, zoals Rolling Stone en CNBC. Abbeel doctoreerde aan Stanford (Californië) onder het mentorschap van AI-expert Andrew Ng (ex-Google en ex-Baidu). Hij onderzoekt hoe we robots intelligent kunnen laten denken. Hij heeft via de onderzoeksorganisatie OpenAI ook het oor van serieel ondernemer Elon Musk, de topman van de e-autofabrikant Tesla en van de producent van ruimteraketten SpaceX.

Maarten Vandenbroucke | Ticto

Statische toegangscontrole is in veel bedrijven de standaard. De Gentse start-up Ticto ziet het anders. CEO Maarten Vandenbroucke en zijn ploeg ontwikkelden een slimme badge, waarmee een persoon in real time gevolgd kan worden, waardoor meteen duidelijk is of die toegelaten is in een bepaalde zone. De beveiligingsexpertise van Ticto werd al ingezet op de jaarlijkse Oscaruitreiking.

Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere | Showpad

Showpad is een van de bedrijven die groeide uit het uiteenvallen van het Gentse socialemedianetwerk Netlog. Bouten en Jonckheere ontwikkelden aan de keukentafel een digitaal platform voor verkopers. De Gentenaars haalden in verschillende rondes meer dan 100 miljoen dollar kapitaal op. Ze willen het jaar afsluiten met 50 miljoen dollar omzet en 400 werknemers. Het bedrijf heeft teams in Gent, Londen, München, Chicago, Portland en San Francisco.

Dries Buytaert | Drupal

Begin jaren 2000 ontwikkelde de Antwerpse student Dries Buytaert Drupal, een softwarepakket om websites mee te bouwen. Tot vandaag is Drupal het derde meest gebruikte systeem voor webdesign. Buytaert bouwde rond Drupal het dienstenbedrijf Acquia. Dat bedrijf, gevestigd in Boston, telt meer dan 800 werknemers en draait een omzet van 150 miljoen dollar. De laatste kapitaalronde, van 55 miljoen dollar, dateert van september 2015.

Daan en Samuel De Wever | Destiny

De broers Daan en Samuel De Wever bieden met hun bedrijf Destiny een breed aanbod communicatiediensten aan. Ze zoeken het zowel in de telecom als in de IT. Destiny haalde in 2016 10 miljoen euro op bij het Nederlandse investeringsfonds Mentha Capital. Met dat geld trok het op overnamepad, onder meer in Nederland. Het bedrijf hoopt zijn omzet dit jaar te verdubbelen tot 50 miljoen euro.

David De Wever | Playpass

Wie al eens een festival of ander evenement bezoekt, heeft het gemerkt. Het oeroude festivalbandje is slim geworden, met een chip erin. Het Antwerpse Playpass ontwikkelt slimme bandjes, waarmee je toegang kan krijgen tot het festival, en in veel gevallen ook cashloos kan betalen. Het bandje geeft de festivalorganisator ook een schat aan informatie. Grote festivals zoals Rock Werchter zijn klant.

Joris Van der Gucht | Silverfin

Joris Van der Gucht ligt samen met medeoprichter Tim Vandecasteele aan de basis van Silverfin. Dat bedrijf ontwikkelt software voor accountants en financieel consultants. Het softwarepakket standaardiseert een deel van hun kerntaken, zodat de specialisten hun specifieke expertise meer aan het werk kunnen zetten. Het Gentse bedrijf telt 70 werknemers en draait 6 miljoen euro omzet. Silverfin wil het komende jaar in omvang verdubbelen.

Jonathan Berte | Robovision

Sinds 2008 werkt het Antwerpse Robovision, het bedrijf van CEO Jonathan Berte, op de ontwikkeling van zelflerende algoritmen die inzichten puren uit data. Het past dat toe op sectoren zoals de tuinbouw. De algoritmen helpen robots bijvoorbeeld om snel en eenvoudig plantenstekken te herkennen. In de Audi-fabriek in Vorst helpen Robovision-algoritmen het productieproces. Robovision haalde nog geen noemenswaardig kapitaal op.

Jeroen De Wit | Teamleader

Europa telt 23 miljoen kmo’s. Op dat cijfer hamert Jeroen De Wit, de CEO van Teamleader, in elk gesprek. Op de schoolbanken ontwikkelde hij een platform dat die kmo’s helpt te digitaliseren, zowel inzake facturatie en klantenbeheer als inzake projectmanagement. Over verschillende kapitaalrondes heen haalde Teamleader bijna 30 miljoen euro op. Het bedrijf heeft 10.000 klanten in zes landen. De Wit is de poulain van oud-Telenet-CEO Duco Sickinghe.

Jorik Rombouts | Rombit

Een slim verboden-te-parkerenbord dat geprogrammeerd kan worden met een app. Met dat voorwerp toonde Rombit, de start-up van ondernemer Jorik Rombouts, in 2016 voor het eerst zijn kunnen. Het Antwerpse groeibedrijf gooit hoge ogen in het internet der dingen, de trend waarbij alledaagse voorwerpen geconnecteerd worden met het internet. Serieel ondernemer Michel Akkermans pompte al 10 miljoen euro in de start-up.

Jeroen Lemaire | In The Pocket

Uit de as van het Gentse socialemedianetwerk Netlog ontstonden een reeks snelgroeiende techbedrijven. In The Pocket is daar een van. Het bedrijf van CEO Jeroen Lemaire surft sinds 2010 mee op de golf van mobiele applicaties, die de markt overspoelden na de lancering van de iPhone. In 2017 transformeerde In The Pocket in een digital product studio. Het bouwt digitale oplossingen en is een voorloper in technologieën zoals immersieve realiteit (AR/VR) en artificiële intelligentie.

Hanan Challouki en Taha Riani | Mvslim.com

Hannan Challouki en Taha Riani, de twee Antwerpse oprichters van het communicatiebureau Allyens, zijn ook de drijvende kracht achter de website mvslim.com. Met die website wil het duo een tegengewicht bieden voor de bijwijlen negatieve berichtgeving over de islam. Ze schopten het tot de Europese editie van de jaarlijkse ‘30 Under 30’-lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Daarin zitten de 30 meest veelbelovende mensen jonger dan 30 jaar.

Katya Vladislavleva | DataStories

Na een academische carrière richtte Katya Vladislavleva, een wiskundige van Russische origine, in 2011 DataStories op. Dat bedrijf maakt voorspellende software die makkelijk te gebruiken is. Het puurt inzichten uit data en zet die om in gemakkelijk te begrijpen ‘verhalen’, waar werknemers mee aan de slag kunnen. In zijn eerste grote kapitaalronde haalde DataStories dit jaar 2,2 miljoen euro op.

Leslie Cottenjé | Hello Customer

Met haar start-up Hello Customer werkt de Brugse linguïste Leslie Cottenjé op klantentevredenheid. Ze ontwikkelde een algoritme dat de analyse van klantencommentaren automatiseert. Die informatie kan worden gekoppeld aan de persoonsgegevens van de klant. Cottenjé haalde al een half miljoen euro groeikapitaal op en heeft onder meer Steven Van Belleghem, een expert in klantenbenadering, in de raad van bestuur.

Gezondheid & Maatschappij

Charlotte D’Hulst | MouSensor

Op basis van haar onderzoek aan het Hunter College in Manhattan richtte Charlotte D’Hulst in New York de biotechstart-up MouSensor op. Daar trainde ze onder meer muizen om landmijnen te ruiken. MouSensor moet geuren omzetten in een digitale code. Daarmee wil het een ‘neus op een chip’ ontwikkelen, vergelijkbaar met de optische chip op onze smartphone. De ambitie is een digitale databank aan te leggen van alle geuren op onze planeet.

Damya Laoui | VUB

Schermvullende weergave Damya Laoui (Vrije Universiteit Brussel) ©Thomas Sweertvaegher

Damya Laoui doet bij het Myeloid Cell Immunology Lab van de VUB onderzoek naar het gebruik van dendritische cellen - cellen die het immuunsysteem activeren - om een nieuwe kankerimmunotherapie te ontwikkelen. De cellen worden uit de tumor gehaald om er een gepersonaliseerd vaccin van te maken. Er zijn gunstige testresultaten op dieren, maar op tests bij mensen is het nog enkele jaren wachten.

Laoui werd dit jaar opgenomen in de lijst met beloftevolle uitvinders onder 35 jaar van de Amerikaanse elite-universiteit MIT. Ze werd verkozen tot wetenschapstalent 2018 van The New Scientist Nederland.

Danaë Delbeke | Indigo

De onderzoeker-ondernemer Danaë Delbeke is gespecialiseerd fotonica, de wetenschappelijke discipline rond lichtstralen. Die technologie speelt een centrale rol bij Indigo, een spin-off van de Universiteit Gent en Imec, dat werkt aan een sensor waarmee diabetespatiënten naaldloos de glucosespiegel van hun bloed kunnen meten. Indigo is Delbekes vierde start-up. Eerder verkocht ze het chipbedrijf Caliopa aan Huawei. Indigo haalde al 7 miljoen euro kapitaal op.

Indigo: suikerspiegel meten zonder prikken

Hans Danneels | Byteflies

Na zijn baan bij de medische afdeling van Nokia in San Francisco richtte Danneels samen met medestudent Hans De Clercq de start-up Byteflies op, met vestigingen in Antwerpen en Californië. Byteflies, dat een half miljoen euro kapitaal ophaalde, maakt hard- en software waarmee farmabedrijven en ziekenhuizen wearables (sensoren voor op het lichaam) op maat kunnen ontwikkelen voor klinische studies. Google koos Byteflies als een van de eerste partners voor de ontwikkeling van toepassingen voor Android Things, een nieuw softwareplatform voor slimme toestellen.

Barbara Geusens | Nomige

Na een doctoraat in de dermatologie aan de UGent en een positie bij Omega Pharma richtte Barbara Geusens Nomige op. Dat maakt gepersonaliseerde huidcrèmes op basis van een genetisch profiel. Na een simpele DNA-test stelt het algoritme van Nomige een risicoprofiel op voor de huid en bepaalt het welke ingrediënten nodig zijn voor een verzorgende zalf.

Bieke Van Gorp | FibriCheck

Bieke Van Gorp is de medestichter van de Hasseltse start-up FibriCheck, een bedrijf dat een mobiele app ontwikkelde om hartritmestoornissen te detecteren. Daarvoor hoeft de patiënt enkel zijn vinger 60 seconden op de camera van de smartphone te leggen. De camera ‘ziet’ het hartritme door minuscule kleurverschillen van het bloed. Voor FibriCheck werkte Van Gorp bij de koepel boven de doe-het-zelfketen Hubo. Vorig jaar haalde FibriCheck 1,5 miljoen euro kapitaal op bij onder meer LRM en Volta.

Linos Vandekerckhove | UGent

Al jaren is Linos Vandekerckhove een van de meest vooraanstaande hiv-onderzoekers in ons land. Zijn team aan de UGent slaagde er onder meer in de allerkleinste hoeveelheden van het virus in het lichaam te detecteren. Jaarlijks, rond Wereldaidsdag, zet Vandekerckhove ook zijn schouders onder Hiv Ontrafelen, een campagne om geld in te zamelen voor onderzoek dat zijn labo uitvoert naar de genezing van hiv. In 2017 bracht die nog 215.000 euro op.

Herman Verrelst | Biocartis

Herman Verrelst volgde vorig jaar oprichter Rudi Pauwels op als CEO van het biotechbedrijf Biocartis. Hij zet de droom voort om het opsporen van ziektes te democratiseren en te versnellen, zodat patiënten vlugger een diagnose kunnen krijgen. Daarvoor ontwikkelde Biocartis het minilab Idylla, dat op basis van een staaltje bloed of weefsel volledig automatisch testresultaten aflevert. Idylla is zo klein dat het op een keukentafel past.

Voor hij bij Biocartis aan boord kwam, leidde Verrelst de genetica-afdeling van de Amerikaanse multinational Agilent, die zijn bedrijf Cartagenia had overgenomen.

Liesbet Lagae | Imec

Imec is een wereldautoriteit in de nanotechnologie. Dat zijn piepkleine computerchips. De geneeskunde is een van de vele toepassingsgebieden van die technologie. Professor Liesbet Lagae leidt de zoektocht van Imec naar concrete medische toepassingen. Dat gaat van chips die protheses een fijnere motoriek moeten bezorgen, tot een apparaatje dat rondzwervende kankercellen automatisch opspoort in het bloed.

Hetty Helsmoortel | UGent

Hetty Helsmoortel is moleculair bioloog aan de UGent, gespecialiseerd in kankeronderzoek. Maar haar echte missie lijkt Vlaanderen meer wetenschappelijk inzicht bij te brengen. Helsmoortel probeert belangrijke zaken die vaak als ‘te moeilijk’ worden ervaren inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Via radio en tv, of via columns en opiniestukken in kranten en magazines. Maar ook als organisator van Sound of Science, het eerste wetenschapsfestival van België.

Aline Muylaert en Wietse Van Ransbeeck | CitizenLab

De kloof tussen bestuur en burger verkleinen is de missie van CitizenLab. Aline Muylaert en Wietse Van Ransbeeck stampten in 2015 een online platform uit de grond, dat steden en gemeenten de kans geeft hun burgers actief mee te laten denken over projecten. CitizenLab wordt in meer dan 50 steden in Europa gebruikt. Muylaert en Van Ransbeeck schopten het daarmee tot in de Europese Forbes ‘30 under 30’-lijst, in de categorie recht en beleid.

Alexander D’Hooghe | Ingenieur, architect, stadsplanner

Het Oosterweeldossier in Antwerpen zat al twee decennia muurvast. Tot de hulp van Alexander D’Hooghe werd ingeroepen. De ingenieur en architect, die lesgeeft aan de prestigieuze universiteit MIT in Boston, slaagde erin het complexe dossier te ontrafelen en de neuzen van tientallen betrokken partijen in dezelfde richting te krijgen.

D’Hooghe werkte eerder aan prestigieuze projecten als de heropbouw van de kustlijn van New York en New Jersey na de passage van de orkaan Sandy (2012). Zijn architectenbureau Organization for Permanent Modernity wordt wereldwijd gevraagd om de stedelijke toekomst vorm te geven.

Rihab Hajjaji | PEP

Er gaapt in Vlaanderen nog steeds een enorme etnische kloof in ons onderwijs. Te weinig jongeren met een migratieachtergrond stromen door naar het hoger onderwijs, een verspilling van menselijk kapitaal. Rihab Hajjaji wil dat aanpakken met de vzw PEP. Die heeft als doel kansarme jongeren op de juiste plaats in het onderwijs te krijgen. De organisatie werkt daarvoor samen met coaches die de jongeren moeten stuwen naar een A-attest.

Fatima Abbach | Diwan Awards

Er is veel talent onder de Belgen met een migratieachtergrond, maar dat wordt te weinig belicht, vond Fatima Abbach. Dus stampte ze een initiatief uit de grond dat rolmodellen voor allochtone jongeren in de schijnwerpers moet zetten. De jaarlijkse Diwan Awards - diwan betekent ‘licht’ in het Arabisch - zetten verdienstelijke mensen uit de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap in de bloemen.

Thomas Hertog | KU Leuven

Met wiskunde de geheimen van het ontstaan van het heelal trachten te begrijpen. Daar houdt de topwetenschapper Thomas Hertog zich aan de KU Leuven mee bezig. ‘Wiskunde kneden tot natuurwetten om het heelal te doorgronden’, omschreef hij het zelf ooit in een interview met De Tijd. Hertog is wereldwijd bekend in zijn domein. Hij doctoreerde onder de briljante Britse astrofysicus Stephen Hawking, met wie hij 20 jaar nauw samenwerkte.

