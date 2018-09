'Blockchain is de belangrijkste technologietrend van deze tijd'

Dries Buytaert, Vlaanderens bekendste techondernemer, stelt vanuit Boston vast hoe in ons land een ecosysteem van geld en ervaring begint te bloeien. 'Die sneeuwbal begint te rollen. Ik ben blij om dat te zien.'

Voor velen onder ons is het ieder jaar een absoluut minimum, maar voor Dries Buytaert was het een primeur: twee weken vakantie. Voor het eerst sinds de oprichting van Acquia elf jaar geleden nam hij afgelopen zomer twee opeenvolgende weken vrij. In zijn hoofd waren er altijd te veel redenen om het niet te doen. Maar hij gaf zijn verzet op. 'Triest eigenlijk dat het zo lang heeft geduurd. De werkdruk ligt altijd hoog, maar het is dom om niet af en toe op adem te komen. Want de weg is lang', zegt Buytaert. 'Dat niemand wat dit betreft een voorbeeld neemt aan mij.'

Mede door die vakantie zat de zomeragenda extra vol, en dus skypen we in meerdere sessies met Buytaert vanuit Boston, waar Acquia zijn hoofdkantoor heeft. De Brasschatenaar richtte het bedrijf op als een commerciële dienstverlener voor grote websites die draaien op de open-source software Drupal. Dat ‘content management system’, een systeem om de inhoud van een site te beheren, is de studentenkameruitvinding van Buytaert. Hij bedacht het op zijn kot in Antwerpen in 2000. Vandaag wordt het onderhouden door meer dan 100.000 actieve vrijwilligers en draait een kleine 3 procent van alle sites wereldwijd op Drupal.

‘Eigenlijk doe ik al heel lang hetzelfde’, merkt Buytaert op. Drupal bestuurt hij als een soort stamhoofd, maar het grootste deel van zijn tijd kruipt in Acquia, dat in elf jaar 173 miljoen dollar aan groeikapitaal ophaalde en al uit 800 mensen bestaat. De groei van Acquia moet culmineren in een beursgang, maar sinds de aankondiging van die plannen in 2014 blijft het stil. Ook nu geen nieuws. ‘We zijn financieel gezond, we hebben nog veel geld op onze rekening staan. We hebben de luxe dat we nu geen geld hoeven op te halen.’

Het afgelopen jaar ging Acquia door een belangrijke shift. Tom Erickson, lang de rechterhand van Buytaert, zette een stap opzij als CEO, waardoor Buytaert voor de volgende groeifase op zoek mocht naar een nieuwe kapitein voor zijn schip. Na een selectie van een half jaar kwam hij uit bij ex-HP-topper Michael Sullivan. ‘Een zakenpartner zoeken is een beetje zoals daten. Het duurt een tijdje om een connectie te maken. Ik heb veel kandidaten gezien, onder wie meerdere goede, maar uiteindelijk moet het iemand zijn die gepassioneerd is door onze bezigheid en door de open-source gedachte. Dat maakt het verschil.’

U was zelf ad interim CEO. Hoe was dat?

Dries Buytaert: ‘Fantastisch eigenlijk. Maar mijn rol is altijd breed geweest. Ik ben wel CTO (chief technology officer, red.), maar sommigen zien me ook als co-CEO. En als oprichter heb je een speciale rol, je bent diep ingenesteld in het bedrijf. CTO heeft nooit echt bevat wat mijn rol is. Voor mij maakt die titel niet zo veel uit. Hoewel, als je plots CEO bent, komt toch een ander soort problemen op je bord. Dat is, hoe zal ik het zeggen, best verfrissend.’

Hebt u niet overwogen om uzelf kandidaat te stellen om permanent CEO te worden?

Buytaert: ‘Dat is niet echt aan de orde. Ik ben eigenlijk al het publieke gezicht van het bedrijf, maar stel dat we naar de beurs gaan en je bent CEO, dan ben je dat ook voor al het financiële. En dat lijkt me niet zo interessant. Ik ben liever bezig met producten bouwen in plaats van met financiële rapporten uit te leggen aan analisten. Persoonlijk, hé. Dat is ook niet mijn sterke kant.’

U trok destijds naar Boston om Acquia op te richten. Wat was daar meer mogelijk dan op een andere plek, zoals pakweg België?

Buytaert: ‘Alles draait rond slaagkansoptimalisatie, en die zo hoog mogelijk krijgen. Het is als start-up heel moeilijk om te slagen, maar de kans dat je slaagt, is groter in de VS. Het is gewoon veel makkelijker. Dat komt door meer en betere toegang tot kapitaal, tot ervaren managers en tot klanten. Dat is een stoel van drie poten. Die vind je gewoon veel meer in de VS. In de regio Boston alleen al wordt dit jaar 10 miljard dollar in start-ups geïnvesteerd. 10 miljard! Ik had in België Acquia kunnen uitbouwen, maar de slaagkansen zouden veel kleiner geweest zijn. De meeste start-ups falen. Dus als je je slaagkansen kan vergroten, als je je geluk kan vergroten, dan moet je dat doen.’

Zijn discussies over de nationaliteit van een bedrijf nog relevant?

Buytaert: ‘Voor een technologiebedrijf is het niet heel nuttig om te denken in de context van een land, om te denken over Vlaanderen of België als een markt. Tenzij je product er natuurlijk op is toegespitst. Hopelijk heeft je product een bredere toepassing. Je moet gewoon kiezen voor de meest optimale regio. Steek al die factoren in een formule, en kies de beste locatie. Er speelt veel mee, en het leven is meer dan slaagkansen optimaliseren.’

Intussen worden ook in België recordbedragen in start-ups gepompt.

Buytaert: ‘En dat is uiteraard een goede zaak. Het klimaat is veel verbeterd. Ik doe een beetje aan angel investing en zie nog wel een verschil tussen start-ups in België en de VS, vooral op vlak van ervaring van het management. Maar het begint meer en meer los te komen. Het is eigenlijk een beetje wachten op de exit van een succesvol bedrijf, zoals Showpad. Dan komt er kapitaal in het ecosysteem, zoals dat in San Francisco constant gebeurt. Bedrijven worden verkocht of gaan naar de beurs, waardoor de oprichter geld in handen krijgen, dat zij dan weer investeren in andere start-ups. Zo plant je zaadjes en kan een boom groeien. En dat slaat niet alleen op kapitaal, maar ook op ervaring.’

‘Dat duurt even. Een bedrijf moet groot worden, worden verkocht. Hopelijk vallen dan twintig appels van die boom en groeien daar tien bomen uit. Zo komt het op gang. Het duurt zeven tot tien jaar om een bedrijf uit te bouwen dat geld en ervaring oplevert. De juiste dingen zijn bezig, het komt allemaal op gang. Ik zie dat de Vlaamse sneeuwbal begint te rollen, meer dan vroeger. Geweldig om te zien.’

Is dat wat u zelf ook van plan bent?

Buytaert: ‘Uiteraard. Dat zit in mijn DNA. Dat is ook deel van de open-source gedachte. Ik wil altijd teruggeven waar ik kan, in verschillende vormen. Daarom geef ik ook graag lezingen en dergelijke. Daar probeer nu ook waar mogelijk tijd voor te blokkeren.’

Het publiek is bezorgder geworden over de impact van technologie. Ook politici durven scherper optreden, vooral in Europa dan.

Buytaert: ‘Ik vind dat politici zowel in Amerika als in Europa tekortschieten. De boetes in Europa zijn naast de kwestie. Aan geen van beide kanten van de oceaan worden de grootste problemen rond technologie echt aangepakt, zoals de privacy beschermen of de verspreiding van valse informatie intomen. We reageren heel traag. Wie controleert de grote techbedrijven? Wie controleert hoe algoritmes werken? Hoe algoritmes het nieuws kunnen beïnvloeden? Ik verwacht meer van overheden om bij te blijven met technologische evolutie en om zich toe te leggen op de echt moeilijke aspecten. De zaken die onze maatschappij vormgeven, en die impact hebben op onze kinderen.’

Aan hypes nooit een gebrek in technologieland. Welke technologische trend vindt u de belangrijkste?

Buytaert: ‘Blockchain, nog altijd. Ik heb helaas niet genoeg tijd om het van dichtbij te volgen, maar ik geloof echt in crypto en blockchain als fundamentele technologie die de basis zal vormen voor veel dingen. Je kan de vergelijking maken met de begindagen van het internet, waar ook veel hype bij kwam kijken, en dan een crash. Maar intussen werd wel volop geïnvesteerd en werden bedrijven uitgebouwd. Ik denk dat het veel gaat veranderen. Zoals een beter en gedecentraliseerd internet, dat het probleem aanpakt waarbij te veel controle in handen is van een handvol bedrijven. Blockchain heeft dat potentieel. Het is boeiend om te zien hoe de kinderziektes worden opgelost en er lagen van technologie worden opgebouwd.’

Nochtans lijkt de aandacht ervoor even te zijn gaan liggen.