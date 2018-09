CEO Collibra: ‘Ik heb nog maar één goed idee gehad'

Hij is net 34 geworden en leidt een softwarebedrijf van 350 mensen in ‘hypergrowth’. Felix Van de Maele, de CEO van de ‘dataraffinaderij’ Collibra, ziet het als een klim richting multinational. ‘We hebben niet de luxe van tijd.’

Na weken van droogte en hitte aan de Belgische kust is het de eerste dag met echt Belgisch zomerweer - dreigende wolken, wind, altijd die kans op regen - als Felix Van de Maele losjes in blauw maatpak komt aanwandelen op de Oostendse zeedijk. Het is maandagochtend. Van de Maele oogt ontspannen, de dag na zijn 34ste verjaardag en drie weken voor de geboorte van zijn tweede dochter, vandaar dat hij heel kort in het land is. Van de Maele kwam nog snel een keer over uit New York voor een bezoek aan familie in zijn geboortestad en voor enkele vergaderingen. ‘De baby mag nog even niet komen. Maar de dokter zei me dat het wel goed komt.’

Hij is van hier, maar hij woont aan de andere kant van de oceaan. In New York, in het zuiden van Manhattan, heeft Collibra zijn grootste kantoor. Daar zit het dicht bij zijn belangrijkste klanten: vrijwel alle financiële reuzen van Wall Street. De grootbanken gebruiken de software van Collibra om de bergen aan data waarop ze zitten, zoals de gegevens van klanten, te stroomlijnen en breed beschikbaar te maken in de organisatie. ‘Databeheer’, zoals dat heet.

Het duurde een tijdje voor Collibra op gang kwam. ‘We waren wat te vroeg met ons idee.’ Maar door het opkomende belang van databeheer heeft de groeicurve de jongste jaren alles van een hockeystick. Een batterij investeerders pompte al 133 miljoen dollar in Collibra, een uitzonderlijk hoog bedrag voor een Belgische softwarestart-up. Onder hen de beau monde van Silicon Valley, zoals Iconiq, de investeringsboetiek die het geld beheert van onder meer Mark Zuckerberg, de topman van Facebook. ‘Ze leggen de lat bijzonder hoog. Ze waren ook investeerder in Adyen, het Nederlandse betaaltechnologiebedrijf dat onlangs met klinkend succes naar de beurs ging. Dat worden dan de ijkpunten.’

In uw LinkedIn-bio staat één zin: ‘Hiring in New York, Brussels, London and Wroclaw.’ U werft op volle toeren aan.

Felix Van de Maele: ‘We zijn met 350 mensen. Tegen eind dit jaar moeten dat er 450 zijn. We mikken in de komende 18 maanden op de mijlpaal van 100 miljoen euro omzet. We hebben pas in Australië een kantoor geopend. In Brussel zoeken we een nieuw kantoor. In New York voegen we een verdieping toe. Best een uitdaging, want de markt daar heeft haar regels. Ze werkt er met contracten van tien jaar, terwijl het voor ons al moeilijk is om twee of drie jaar vooruit te kijken.’

Collibra bestaat tien jaar. Hebben jullie gevierd?

Van de Maele: ‘Een beetje. Onlangs hebben we een feestje gegeven op onze jaarlijkse conferentie. Maar we zijn daar van nature niet zo goed in. We zijn zodanig gefocust op de business dat we wel eens vergeten te vieren. Tien jaar is wel speciaal. Het doet raar. Het bedrijf verandert ook heel snel. Vandaag is het totaal anders dan een jaar geleden, en nog eens totaal anders dan het jaar daarvoor.’

Hoe garandeert u dan dat de cultuur toch consistent blijft?

Van de Maele: ‘Elk jaar brengen we heel het bedrijf samen voor een teamweek. Binnenkort gaan we met iedereen naar New Orleans. Vorig jaar was het Lissabon. Tijdens mijn keynotespeech vroeg ik: wie is hier minder dan een jaar actief? Meer dan de helft stond recht. Dat is een uitdaging, ja. Het komt erop aan om de eenheid te bewaren, maar tegelijk ook te evolueren. Het oude en het nieuwe samenhouden. Je moet erover waken dat je al die nieuwe mensen, managers en culturen integreert.’

Dat lijkt te lukken. Op Glassdoor, een website waarop werknemers werkgevers kunnen reviewen, haalt Collibra 4,2 op 5.

Van de Maele: ‘Als er eens een negatieve recensie komt, dan slaap ik daar een weekend niet van. Daar voel ik me heel verantwoordelijk voor. Hoe komt het dat iemand zo’n slechte ervaring heeft? Employer branding is heel belangrijk. Er zijn natuurlijk soms heel moeilijke situaties. Er zijn mensen die al lang bij ons werken en fantastisch werk leveren en de reden zijn waarom we staan waar we staan. Maar niet iedereen kan mee met de snelle groei. We hebben niet de luxe van tijd.’

Waarom is snelle groei het mantra? Een kmo kan toch ook goed boeren? Is dat een kwestie van overleven?

Van de Maele: ‘Dat zit voor een stuk in mij. Ik focus hard op cijfers, dat is misschien heel Amerikaans. Maar het is vooral businesslogica. We zitten in een mainstreammarkt en concurreren met SAP en Oracle, en ook met andere techstart-ups. Je moet echt meegaan in die snelheid of je wordt irrelevant. Het is een nieuwe markt dus de eerste die er geraakt pakt 50 procent, de tweede 20 en de volgende 10, en dan schiet er nog wat over. Onze timing was goed, waardoor we gepercipieerd worden als de leider. Het zou zonde zijn die kans te laten schieten.’

Het begon allemaal met een contract bij de Vlaamse overheid.

Van de Maele: ‘Klopt. Ons eerste contract was met het departement Onderwijs. Ik ben er grote voorstander van dat een overheid innovatief inkoopt. Bij start-ups kopen is veel beter dan subsidies geven. Het is veel gezonder om er effectief een klantenrelatie mee te hebben.’

Waar moet Collibra over vijf jaar staan?

Van de Maele: ‘De doelstelling op lange termijn is een groot succesvol onafhankelijk bedrijf worden. Een sectorbepalend bedrijf. Daar geloven we in. De volgende mijlpaal is die 100 miljoen euro omzet. En dan 200 en 300. Intern zien we dat traject een beetje als een bergbeklimming, waarbij we van basecamp naar basecamp gaan, steeds hoger. Waar dat ons over vijf jaar precies zal brengen, is moeilijk te zeggen.’

Omdat u er dan op afgerekend kunt worden?

Van de Maele: ‘Dat, en ook omdat je dan gaat onderschatten wat je kan. Mensen onderschatten vaak wat ze kunnen in vijf à tien jaar en overschatten wat ze kunnen in een à twee jaar.’

De fotograaf neemt Van de Maele, piekfijne schoenen of niet, mee het strand op. Het gaat naar de branding, waar hij geduldig poseert op een golfbreker. Door de opkomende zee scheelt het niet veel, maar schoenen en broekspijpen blijven droog. ‘Ik heb hier een fantastische jeugd gehad. Hele zomervakanties op het strand om te surfen en te zeilen. Ik vroeg me altijd af wat kinderen in het binnenland de hele dag deden.’

Van de Maele groeide op een in omgeving van zelfstandigen, maar geen ondernemers. Zijn vader is dokter, zijn moeder advocate. ‘Ik heb altijd alle kansen gekregen die ik wou. Dat was bepalend. Daardoor kreeg ik het geloof, hoe irrationeel ook, dat alles altijd wel goed komt. Omdat ik weet dat ik altijd iets heb om op terug te vallen. Dat laat je toe risico’s te nemen. Iemand zei me eens dat er twee redenen zijn waarom mensen ondernemen. Omdat ze geen andere keuze hebben, of omdat ze de luxe hebben om te kunnen falen. Ik zit duidelijk in die tweede categorie.’

Elk bezoek aan België is voor hem een herinnering aan de hoge levenskwaliteit. ‘In New York zie je zelfs bij mensen die een goede job hebben hoe ongelooflijk ze gefocust zijn op geld verdienen. Omdat er geen opvangnet is. Zekerheden kunnen enorm snel verdwijnen in de VS. We mogen in België niet for granted nemen wat we hebben. En het is misschien een klein land, maar dat wil niet zeggen dat je klein moet denken. Ik kom in ieder geval zeker terug hier wonen vroeg of laat.’

We duiken de galerij annex koffiebar Beau Site binnen. Uitgewaaid. Die tien jaar Collibra voelen tegelijk als honderd jaar en als één jaar, zegt Van de Maele. Toen hij op zijn 24ste Collibra samen met de costichters Stijn Christiaens, Pieter De Leenheer en Damien Trog oprichtte in de schoot van de VUB, had hij nul dagen ervaring als ondernemer. ‘Ik zag met mijn diploma computerwetenschappen drie opties: een doctoraat, consultant worden, of bij een bank werken. Geen enkele leek me aantrekkelijk. Optie vier was zelf iets beginnen. Ik geraakte geïnspireerd door het boek ‘Founders At Work’ van Jessica Livingstone, waarin beroemde techondernemers praten over hun beginjaren. En ik dacht in al mijn naïviteit slash arrogantie: dat moet ik ook kunnen.’

Wie er van in het begin bij was, is Tony Mary, ex-topman bij IBM, Belgacom en VRT en vandaag nog altijd voorzitter van de raad van bestuur van Collibra. Hij noemt u het grootste ondernemende talent dat hij ooit aan het werk zag.

Van de Maele: ‘Dat is, euh, fijn om te horen.’

Is hij een mentor?

Van de Maele: ‘Absoluut. Hij is een goede vriend van de schoonvader van Stijn, zo kwamen we bij hem terecht. Tony was de eerste persoon die we benaderden met het idee om een start-up te beginnen rond wat semantische technologie heet. Hij begreep het misschien niet helemaal, maar hij zag wel iets in ons. Hij heeft geholpen met het businessplan. En nu bel ik nog wekelijks met Tony, elke maandag een half uur.’

Volgens uw voorzitter beschikt u over natuurlijk leiderschap. Het was altijd vanzelfsprekend dat u de CEO zou worden, hoewel u de jongste van de stichters was.

Van de Maele: ‘We hebben op een avond pizza besteld en de rollen verdeeld. Dat is inderdaad redelijk automatisch gegaan. Ach, in het begin betekent het ook niet veel. Dan heb je wel een titel, maar doet iedereen alles. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook je rol.’

Nu ligt het laatste woord wel bij u.

Van de Maele: ‘Uiteindelijk wel, ja. Nu is het wel belangrijk. Er is een breed managementteam, een groep externe investeerders, en iedereen verwacht één duidelijke leider. Als CEO moet je moeilijke beslissingen nemen. De raad van bestuur, of iemand anders, neemt die niet voor jou. Ik luister altijd zo veel mogelijk en dan hak ik knopen door. Dat zijn soms geen leuke beslissingen. Maar het is mijn job.’

Terwijl u veel tijd in vergaderzalen doorbrengt met mensen met veel meer ervaring.

Van de Maele: ‘Het heeft nooit echt met leeftijd te maken. Ik leer enorm veel van de managers, nog altijd. Je moet mensen blijven aantrekken van wie je constant leert. Je kan het intimiderend vinden dat je marketingchef veel meer van marketing kent, en je head of sales veel meer van sales, en je CFO van financiën. Het komt erop aan om het allemaal bij elkaar te krijgen. Je moet het DNA vormen, met langetermijnvisie, kennis van de markt, kennis van het product. Je hebt de wetenschap van het schalen nodig. Die breng je binnen via aanwervingen. Maar je hebt ook de art nodig van wat jou uniek maakt.’

Waar kan je die vaardigheden leren?

Van de Maele: ‘Goh. Ik denk dat het er vooral op aankomt om constant jezelf te forceren om te leren en te begrijpen. Geloven dat je niks weet. Ik denk dat ik er goed in ben om de juiste dingen te halen uit wat ik leer van anderen en die zelf te gebruiken. Dat zeggen ze me toch. (lachje) Leiderschap in de zin van hoe bouw je een organisatie, hoe zorg je dat mensen naar je luisteren: dat heb ik al doende geleerd.’

U teert op een drive, zegt u. Van waar komt die?

Van de Maele: ‘Ik heb altijd iets willen bouwen waar ik trots op ben. Iets waarvan je achteraf kan zeggen: toch chique dat we dat gedaan hebben. Ik ben nooit supercompetitief geweest, in sport of zo. Ik weet niet of het een goede of een slechte zaak is, maar ik focus altijd op één ding. Ik ben geen typische ondernemer die ideeën in overvloed heeft en niet weet wat te kiezen. Ik ben tien jaar geleden met Collibra begonnen en heb nog geen enkel ander idee gehad. Collibra is het enige dat telt.’

Als we opmerken dat hij het allemaal vanzelfsprekend doet klinken, antwoordt Van de Maele stomweg: ‘Ik vind het eigenlijk ook niet zo complex. In feite volgen we logische stappen.’ Al is er wel degelijk ruimte voor twijfel. ‘Ik lig ook wel eens om 4 uur wakker. Onlangs was ik op een event over start-ups en zei iemand me: Jullie hoeven toch geen stress meer te hebben? Wel, niet echt. Het is anders dan in het begin, dat zeker. De eerste vijf jaar zag het er echt niet fantastisch uit. Maar ook nu blijft de onzekerheid. Nemen we de juiste beslissingen? Gaan we niet te snel? Gaan we snel genoeg? Dat is een constante. Ik denk dat het altijd zal blijven. De beste manier om daarmee om te gaan is om rationeel naar problemen te kijken.’

Vandaag is Collibra een van de primussen in de klas van Belgische start-ups. Het heeft dat voor een groot stuk te danken aan de beslissing om vroeg naar de Verenigde Staten te trekken. Een van de belangrijkste mijlpalen was een eerste contract van 1 miljoen dollar met een groot Amerikaans verzekeringsbedrijf. Voor de financiële sector kwam Collibra als geroepen, want door de nieuwe regels na de crisis van 2008 moesten banken en verzekeraars aan zware plichten voldoen om te rapporteren over hun business. Daarvoor hadden ze een systeem nodig dat orde schept in hun data. Intussen komen de klanten uit allerlei sectoren.

Was het snel duidelijk dat de kansen buiten België, en zelfs buiten Europa lagen?

Van de Maele: ‘We hebben onmiddellijk internationaal gedacht. Dan krijg je commentaar dat je naar het buitenland verhuist, maar ik blijf erbij: het moet. Een groot softwarebedrijf wordt in Amerika gebouwd. Alle grote Europese bedrijven die mikken op een beursgang hebben een groot kantoor in New York en hebben hun management ofwel gesplitst ofwel verhuisd. Dat moet je niet proberen tegen te gaan. Dat moet je aanmoedigen. Kijk naar Israël, het enige land met een techscene die dankzij dat model kan concurreren met Silicon Valley.’

Collibra profileert zich als raffinaderij voor data, de olie van het digitale tijdperk. En data zijn de grondstof voor artificiële intelligentie. Surft Collibra mee op de hype rond AI?

Van de Maele: ‘Ja. Databeheer is cruciaal om betrouwbare data te krijgen. Het grote competitieve voordeel bij de ontwikkeling van AI is niet: wie heeft de beste algoritmes? Het is wel: wie beschikt over de beste data om die algoritmes te trainen? Hoe kom je aan goede, cleane data, zonder zogenaamde bias? Als je data met ingebakken vooroordelen hebt, heeft dat een grote invloed op het resultaat. Want wie gaat er straks beslissen of je nog een lening krijgt of niet? Geen mens, maar een algoritme. Of dat je aan een bepaalde studierichting mag beginnen. Dat is technologie met een enorme impact op ons leven.’

Hoe kunnen bevooroordeelde data ons beïnvloeden?

Van de Maele: ‘Stel dat die algoritmes beslissingen nemen op basis van datasets waarin blanke mannen oververtegenwoordigd zijn. Dan is die bevolkingsgroep in het voordeel bij die beslissingen. Ben je zeker dat de data juist zijn? En ben je zeker dat je de data mag gebruiken? Dat moet geformaliseerd worden. Hoe kunnen we garanderen dat de juiste beslissingen worden genomen? Hoe zorgen we dat dit ethisch blijft? Hoe garanderen we transparantie? Dat kan alleen maar door een goed zicht te krijgen op de data. Vandaar het belang van data governance.’

Er is een wereldwijde wedloop aan de gang op het vlak van AI. China investeert miljarden om tegen 2030 de wereldleider te zijn. De VS hebben in Silicon Valley de grootste databedrijven ter wereld. Is er nog een rol weggelegd voor Europa?

Van de Maele: ‘Goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. De vraag is wat een overheid nog kan doen tegen de macht van bedrijven als Google, Microsoft of Amazon, die op zich een soort overheid vormen.’

In Frankrijk profileert president Emmanuel Macron zich heel sterk met een strategie om de komende jaren 1,5 miljard euro te investeren in AI. Moet België dat voorbeeld volgen?

Van de Maele: ‘Ik hoor veel goeds over Frankrijk en over het klimaat voor start-ups. Of België dat moet doen? AI is erg breed en focus is belangrijk. Kijk naar biotech, een sector die erg succesvol is. Als we ons ergens in specialiseren, moet het onderwijs zijn. Het kostbaarste goed voor technologie zijn mensen die het kunnen. Vanuit de overheid is dat de beste investering, want onderwijs is het begin van alles. Als je een pool van kennis kan worden, dan komt al de rest vanzelf.’