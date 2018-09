‘Noem ons géén voorbeelden, a.u.b'

Wat begon als een passieproject van twee gefrustreerde studenten, is nu een snel groeiend marketingbureau met internationale erkenning. Hanan Challouki en Taha Riani zijn twintigers met een missie.

‘Wij zijn babbelaars. Sorry.’ Hanan Challouki (26) en Taha Riani (22) grinniken. Wie met de twintigers spreekt, blijft beter bij de les. Razendsnel vliegen de gedachten en de analyses over en weer, waarbij het duo vaak elkaars zinnen afmaakt. Uit dat soort chemie ontstaan vaak mooie dingen.

Vier jaar geleden kenden Challouki en Riani elkaar niet. Ze liepen elkaar tegen het lijf op een evenement voor studenten, waarna ze aan de praat geraakten en merkten dat ze een frustratie deelden. ‘We ergerden ons in dezelfde mate aan de manier waarop moslims in de media verschenen’, zegt Challouki. ‘Eigenlijk kwamen mensen zoals wij enkel bij negatieve feiten in de mainstreampers aan bod. Bij thema’s als terreur en vrouwenonderdrukking. Natuurlijk zijn dat dingen die gebeuren. Maar het zijn dingen waar 99 procent van de moslims totaal niet bij betrokken is of zich door aangesproken voelt.’

De klassieke media hebben erg de neiging de identiteit van mensen te reduceren tot hun religie. Taha Riani Medeoprichter Mvslim.com en Allyens

‘De klassieke media hebben erg de neiging de identiteit van mensen te reduceren tot hun religie’, vult Riani aan. ‘Terwijl dat een onderdeel is van wie je bent, niet de totaliteit. Er zijn zoveel andere identiteitsfactoren. Waarom komen die nooit aan bod, vroegen we ons af. Moslims zijn artiesten, atleten, ondernemers, artsen... We willen de verhalen brengen van mensen die toevallig ook moslim zijn. In plaats van te focussen op wat ons anders maakt, benadrukken we wat we gemeen hebben.’

Dus besloten ze zelf een kanaal te creëren: Mvslim.com. Die website moest verhalen voor moslimmillennials brengen, een doelgroep die geen aansluiting vond bij de klassieke media. De website bleek snel een gapend gat in de markt te vullen. Niet alleen in Vlaanderen. De site, bewust in het Engels om het publiek te vergroten, verspreidde zich als een lopend vuurtje. Al gauw bereikten Challouki en Riani een miljoenenpubliek.

Mvslim.com bleek de basis voor meer. Challouki: ‘Toen we een jaar bezig waren, mochten we een presentatie geven op een avond van OpenVRT (een platform voor jonge creatievelingen, ondersteund door de VRT, red.). Daar zaten veel mensen van de VRT. Die wilden weten hoe we werkten en hoe we erin slaagden ons jong en divers publiek te bereiken.’

‘Al gauw werden we door verschillende andere bedrijven uitgenodigd’, zegt Riani. ‘Toen begon het te dagen dat de kennis die we in huis hadden misschien ook financiële waarde had.’ Challouki: ‘Op dat moment verdienden we geen halve euro aan Mvslim. We hebben dat project opgestart met de kleine som die wij als twee blutte studenten bijeen hadden geschraapt. (lacht) Dat was ons passieproject, iets dat we deden uit overtuiging, samen met een hoop vrijwilligers. Maar we voelden na een tijdje dat er meer in zat.’

Internationaal

En dus stampten Challouki en Riani Allyens uit de grond, een marketingbureau dat bedrijven wil bijstaan om inclusiever te worden. In hun marketing en communicatie, maar even goed in hun interne processen. ‘Aanvankelijk dachten we dat Allyens een manier zou worden om Mvslim mee te financieren’, zegt Challouki. ‘Maar de interesse was enorm. Bedrijven stonden in de rij om onze visie op diversiteit te horen en die te vertalen naar strategieën. Plots kregen we de kans om waar we in geloofden om te zetten in de praktijk. Zo is Allyens razendsnel gegroeid.’

Het bedrijf werkt ondertussen voor klanten als Colruyt, de Vlaamse overheid, Telenet en de VRT. Zijn inclusieve aanpak wordt internationaal opgemerkt. Het Amerikaanse zakenblad Forbes nam het duo op in de Europese versie van zijn befaamde 30 under 30-lijst van jonge mensen die een verschil maken in hun vakgebied.

Wat Allyens doet, is géén etnomarketing, onderstreept het duo. Het gruwt van de term, omdat die de verschillen benadrukt. ‘Waarom zou je in godsnaam afzonderlijke kanalen creëren om een product aan de man te brengen dat iedereen moet bereiken?’, windt Challouki zich op. ‘Terwijl je door je communicatie een beetje aan te passen iedereen kan bereiken met één kanaal. Neem het voorbeeld van de moslimsuiker die recentelijk werd gelanceerd. Waarom zou ik als Marokkaan dat nodig hebben? Als jij garandeert dat ik mij als klant erkend en goed behandeld voel, koop ik wel je gewone suiker.’