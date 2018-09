‘Ondernemer worden was een verademing'

Niet elke starter is piepjong. Frederic Bulcaen was jaren consultant voor de halve West-Vlaamse textielwereld, tot hij zelf een industrieel bedrijf overnam. Nu heeft hij er een missie bij. ‘10 miljard mensen voeden, dat kan alleen met innovatie.’

‘In dit beeld komt alles samen. Mijn verleden, heden en toekomst. Weet je wat het is?’ Frederic Bulcaen (43) houdt halt bij een muurgrote, wazige zwart-wit foto in zijn bedrijf. Een groepje boeren op hun kar staart ons aan - het moet ergens half vorige eeuw zijn. Vlasboeren, raden we. ‘Juist. Hieruit is Typhoon in 1959 ontstaan. Uit het West-Vlaamse vlas werd niet alleen de textielindustrie geboren, maar ook spaanplaten- en recyclagebedrijven. En naarmate de gezondheid van werknemers belangrijker werd, hadden die bedrijven behoefte aan stofafzuigmachines.’

50 Vlamingen to watch De Tijd viert zijn 50ste verjaardag. In plaats van terug te blikken, blikken we vooruit. Daarom zetten we 50 Vlamingen in de kijker die de toekomst zullen maken. U vindt de volledige lijst op www.tijd.be/50towatch

Die machines produceert Typhoon. Sinds 2010 staat de econoom Frederic Bulcaen er aan het hoofd, nadat de textielfamilie Santens, die het bedrijf had overgenomen van de stichter, hem gevraagd had het uit het slop te trekken. Bulcaen, die toen nog als consultant voor Deloitte werkte, moest aanvankelijk alleen een doorlichting maken van het zieltogende bedrijf. ‘Toen ik bij Typhoon aankwam, had het al bescherming tegen zijn schuldeisers’, vertelt hij.

Uit zijn analyse bleek dat nog toekomst in het bedrijf zat. En dus vroeg de familie Santens of hij ook de turnaround wilde doen. Als het lukte, mocht hij meteen een koper zoeken. ‘Eerst heb ik de mensen hier hun fierheid teruggegeven. Goede, oudere technici die ons hadden verlaten, heb ik teruggehaald. We focusten alleen nog op de kern van het bedrijf, ontstoffingsinstallaties, en zetten stevig in op innovatie. Bijna onmiddellijk begon de business weer te draaien. Toen het moment kwam dat het bedrijf verkoopbaar was, was ik er zo aan verknocht dat ik het moeilijk kon lossen.’

En dus ging Bulcaen samen met Chris Devidt, die al jaren het technisch en commercieel gezicht van Typhoon was, op zoek naar financiers om het bedrijf zelf over te nemen. Het investeringsfonds The Talent Capital Bridge en enkele private investeerders kwamen op de proppen met de nodige middelen. Intussen zijn alle financiers van het eerste uur uitgekocht.

‘Van consultant en crisismanager ondernemer worden, was een verademing’, zegt Bulcaen. ‘Ervoor kwam ik ergens binnen en enkele maanden later stond ik weer buiten. Ik bouwde geen enkele band op met de mensen, bewust zelfs, omdat ik ook mensen moest ontslaan. Bij Arthur Andersen, waar ik begon voor dat werd overgenomen door Deloitte, mocht je heel diep in een bedrijf duiken, niet alleen in het financiële maar ook het operationele. Ik denk dat daar mijn goesting voor ondernemerschap is ontstaan.’

In de Benelux en ver daarbuiten staan zo’n 4.000 installaties van Typhoon. Er werken 80 mensen. De omzet bedroeg vorig jaar 15 miljoen euro, met een brutobedrijfswinst (ebitda) van 2 miljoen. De voorbije acht jaar investeerde Typhoon 5 miljoen euro.

Frederic Bulcaen geselecteerd omdat hij aantoont dat je op elke leeftijd kan starten. Na een stevige carrière als consultant wekte hij het zieltogende Typhoon weer tot leven, waarna hij zich ontwikkelde tot serieel ondernemer en investeerder.

‘Dit jaar zal de omzet maar 12 miljoen euro bedragen, maar met evenveel winst. Die hogere marge sluit aan bij waar ik naartoe wil: bijkomende oplossingen te verkopen rond onze installaties. Het doel is over enkele jaren een volledige fabriek te kunnen bouwen, op de kernmachines na: transportbanden, recyclage, verpakking, logistiek, automatisatie.’

‘Omdat we dat niet met Typhoon alleen kunnen, willen we samenwerken met andere West-Vlaamse machinebouwers. Alleen blijkt allianties aangaan niet in de aard van familiale ondernemers te zitten. Iedereen ziet elkaar nog te veel als concurrenten. De uiteindelijke droom is ooit met dit brede aanbod internationaal te gaan.’

Verticale boerderij

De voorbije tien jaar liet Bulcaen zich twee keer opmerken als businessangel. Hij was de allereerste investeerder in Citymesh, een scale-up die grootschalige wifinetwerken bouwt, en in het communicatiebureau Trendwolves. Uit beide bedrijven stapte hij naar eigen zeggen uit tijdgebrek.

Zijn jongste investering ontstond eerder toevallig. Toen Typhoon enkele jaren geleden uit zijn voegen barstte, kocht Bulcaen de gebouwen naast het bedrijf. ‘Opeens hadden we ruimte te veel. Een deel heb ik dan maar ingericht als coworkingkantoor voor start-ups en lokale bedrijven.’

Twee jaar geleden klopte Conny Vandendriessche, de oprichtster en aandeelhouder van Accent Jobs, bij Bulcaen aan. Als Vlerick-coach zocht ze een mentor voor enkele studenten. Zo kwam Bulcaen in contact met Maarten Vandercruys, een jonge ondernemer die zijn idee van ‘verticale landbouw’ wilde uitwerken: het indoor kweken van groenten, op meerdere verdiepingen. Met ledlampen en kunstmatige irrigatie groeien planten dubbel zo snel als in serres, met een tiende van de waterverbruik en tot tien keer meer opbrengst per vierkante meter.

Urban Crop Solutions startte met de kweek van twee kroppen sla in een hoekje van Bulcaens loods. Intussen staan zijn containers over de hele wereld - tot in Miami en Tokio. De coworkingruimte en een groot deel van de loods is ingepalmd door plantbiologen, ingenieurs en verkopers.

Met een deel van de winsten uit Typhoon werd Bulcaen de financier van de start-up, die Piet Vanthemsche (ex-Boerenbond, ex-FAVV) en ex-Unilin-aandeelhouder Paul Thiers in de raad van advies heeft. Dit jaar groeit de omzet van 400.000 naar minstens 1,5 miljoen euro. .

‘Dit zie ik als mijn persoonlijke toekomst’, zegt Bulcaen, opnieuw verwijzend naar de vlasboeren. ‘We maken van de landbouw een industrieel proces, met als achterliggend ideaal: helpen bij de voedselvoorziening van de bijna 10 miljard mensen die er in 2050 zijn. Dat kan alleen maar met innovatie. We gaan geen groenten verkopen, maar installaties. Net zoals bij Typhoon. We zijn geen boeren, wij zijn industriëlen.’