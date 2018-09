Stichter Indigo: ‘Ik heb geen schrik van Apple en Google'

Anderhalf jaar geleden richtte Danaë Delbeke het hightechbedrijf Indigo op om diabetespatiënten te helpen. Geen prikje en geen druppel bloed om de zoveel uur meer, maar een onopvallende chip onder de huid.

In een eenvoudig kantoorgebouw in Zwijnaarde barst de start-up Indigo uit zijn lokalen. Het labo is nog slechts een gangetje. ‘Maar we gaan uitbreiden. We palmen binnenkort het kantoor hiernaast in. Zodat we weer een deftig labo hebben’, zegt Danaë Delbeke, de stichter van Indigo.

Indigo is een soort diepblauw. Suikerziekte en blauw, wat is het verband? Voor Delbeke is het antwoord vanzelfsprekend. ‘Toen Isaac Newton het spectrum identificeerde, vond hij eerst de hoofdkleuren. Maar dat waren er maar zes, terwijl alles om zeven draait, vond Newton. Zeven dagen. Zeven muzieknoten. En dus voegde hij er een zevende kleur aan toe, indigo, die de fractie van het licht compleet maakt. Indigo maakte het spectrum perfect. Dat is wat wij willen doen voor diabetespatiënten. Dankzij licht het leven van diabetespatiënten perfectioneren. Of toch op zijn minst verbeteren.’

Delbeke, een ingenieur gespecialiseerd in fotonica, onderzoekt al jaren de interactie tussen licht en materiaal. Denk aan zonnepanelen, sensoren en optische vezels. Ze stond aan de wieg van vier hightechspin-offs. Dankzij haar werkt een honderdtal mensen in vier Vlaamse start-ups.

‘Tot voor kort deed ik bij de UGent aan businessdevelopment en hielp ik wetenschappers technische applicaties ontwikkelen. Ik heb het altijd erg boeiend gevonden: een idee goed aflijnen, de octrooien vastleggen, een team samenstellen, investeerders aantrekken, nog een duwtje in de rug en de start-up is vertrokken. Maar bij Indigo wou ik het zelf doen. Dus heb ik mijn job bij UGent stopgezet om hier te beginnen. Met 13 mannen.’ (lacht)

Indigo ontwikkelt een chip, niet groter dan een vingernagel, die onder de huid via lichtsignalen het lichaamsvocht analyseert. Wijst het kleurenspectrum op een te laag of te hoog glucosegehalte, dan stuurt de chip een alarmsignaal naar een smartphone, zodat de patiënt weet dat hij suiker of insuline moet nemen. Een wereldpremière, stelt Delbeke. ‘We zijn de eerste en de enige met deze technologie.’

Ruim 425 miljoen mensen lijden aan diabetes, becijferde de Wereldgezondheidsorganisatie in 2017. Ze hebben twee mogelijkheden om hun suikerspiegel te meten: een vingerprik en een druppeltje bloed of een patch met naald dat het lichaamsvocht onder de huid analyseert. Indigo wil af van die prik en naald. Delbeke: ‘De prikjes laten wondjes achter op de huid en de patch op de arm valt op. Het is als patiënt echt niet fijn om voortdurend met je ziekte te worden geconfronteerd. Daarom willen we een oplossing die onzichtbaar is.’

Traanvocht

Maar een chip onder de huid vraagt een ingreep van een arts. Sommige technologiegroepen proberen daarom een nog toegankelijker oplossing te vinden. Apple hoopt glucose door de huid te kunnen meten met zijn Apple Watch. Google ontwikkelde, samen met de Zwitserse farmareus Novartis, een ooglens die het traanvocht analyseert. Zullen die mastodonten het gras niet wegmaaien voor de voeten van Indigo? ‘Ik heb geen schrik van Apple en Google. Glucose meten door de huid, ik zie het niet meteen gebeuren.’

Delbekes team test iedere nieuwigheid zelf uit. ‘Je ziet hier geregeld iemand rondlopen met een patch of een toestelletje op de arm. We gaan er zelfs mee zwemmen, om te ervaren wat dan gebeurt.’

Voor het implantaat van Indigo over enkele jaren op de markt komt, moet nog heel veel gebeuren. ‘We zijn pas met de preklinische testen begonnen. Maar eigenlijk wil ik daar niet zoveel over zeggen. Ik blijf liever onder de aandacht. Grote bedrijven deinzen er niet voor terug kleine bedrijfjes met een potentieel competitieve technologie op te kopen om hun technologie vervolgens in de koelkast te stoppen om hun eigen producten te beschermen. Dat mag ons echt niet overkomen.’

Bij sportende diabetespatiënten is het niet altijd eenvoudig hun inspanningen te managen. Danaë Delbeke Oprichter Indigo

Delbeke probeert zich te wapenen tegen zo’n doemscenario. Alles draait om de juiste mensen. ‘Onze medewerkers moeten voldoende zuurstof krijgen om hun job uit te oefenen. Je zou hier eens een meeting moeten meemaken. Fascinerend om te zien hoe snel we vooruitgaan. Iedereen gelooft dat we er komen.’

De 13 die bij de start waren betrokken, zijn er nog steeds. Academici, artsen, programmeurs en ingenieurs die Delbeke wegplukte bij de grotere concurrenten. ‘Met academici alleen kom je er niet. Dat weet ik uit ervaring.’

Indigo haalde in 2016 in een eerste financieringsronde 7,1 miljoen euro op bij investeerders, waaronder PMV, Capricorn en Qbic. Ook het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) stopte Indigo 1,6 miljoen euro toe. Een nieuwe ronde dringt zich stilaan op. ‘We moeten vers geld zoeken. Niet alleen bij de bestaande investeerders, maar ook bij nieuwe.’