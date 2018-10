13 doden na aanval op school in Krim

Omstreden brug

Kertsj ligt in het oosten van het schiereiland Krim, dat in 2014 door Russische soldaten werd geannexeerd en voordien bij Oekraïne hoorde. In de stad begint de omstreden nieuwe brug die het schiereiland met Rusland verbindt. De Russische president Vladimir Poetin kwam de brug in mei openen.