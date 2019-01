20 gewonden na zware gasexplosie in Parijse bakkerij

Het negende arrondissement van Parijs is zaterdagochtend opgeschrikt door een ontploffing in een bakkerij. Na de ontploffing brak er brand uit. Er zijn verscheidene gewonden. Dat meldt de politie van Parijs.

De bakkerij was gesloten toen er zaterdag om 9 uur een explosie plaatsvond. Er brak onmiddellijk brand uit. De politie en brandweer denken dat een gasexplosie de oorzaak is. De brandweer was snel ter plaatse en de wijk werd geëvacueerd. Rond 10.30 uur hadden de brandweerlieden de brand nog altijd niet onder controle.