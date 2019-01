20-jarige man bekent hacking Duitse politici

In Duitsland blijkt een 20-jarige man achter de grootschalige hacking van persoonlijke gegevens van Duitse politici te zitten. De man is gearresteerd en heeft bekend.

In Duitsland is een 20-jarige jongeman opgepakt in verband met de grootschalige hack van persoonlijke gegevens van Duitse politici en journalisten. Dat heeft de federale recherchedienst (BKA) dinsdag gemeld.

Twitter-account

Maandag had de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer een ontmoeting met Holger Münch, het hoofd van de federale recherche, en Arne Schönbohm, het hoofd van de federale dienst voor ICT-veiligheid (BSI). De Duitse minister van Binnenlandse Zaken kwam onder vuur te liggen omdat hij tot dusver geen publieke verklaring had afgelegd over de datalekken. Onder meer bondskanselier Angela Merkel is getroffen.