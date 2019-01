20-jarige opgepakt voor hacken Duitse politici

De man wordt ervan verdacht de persoonlijke gegevens van honderden politici en andere bekende figuren op het internet te hebben gelekt.

De jongeman zou afkomstig zijn uit de deelstaat Hessen. Volgens bronnen heeft hij volledig bekend.

Om 14 uur geeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer een update over het onderzoek. Die persconferentie was al voor het nieuws van de arrestatie aangekondigd. Seehofer beloofde enkel over 'betrouwbare feiten, en niet over vermoedens' te zullen spreken tijdens de persconferentie.

Huiszoeking

Maandag had Seehofer een ontmoeting met Holger Münch, het hoofd van de federale recherche (BKA) en Arne Schönbohm, het hoofd van de federale dienst voor ICT-veiligheid (BSI). De Duitse minister van Binnenlandse Zaken kwam onder vuur te liggen omdat hij tot dusver geen publieke verklaring had afgelegd over de datalekken. Onder meer bondskanselier Angela Merkel is getroffen door deze hack.