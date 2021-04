2020 warmste jaar ooit in Europa

In Europa steeg de temperatuur in 2020 gemiddeld 0,4 graden hoger dan in de vijf vorige recordjaren.

De strijd tegen de klimaatverandering gaat veel te traag in Europa en in de rest van de wereld, suggereren nieuwe alarmerende klimaatrapporten. Vorig jaar was niet alleen het warmste jaar ooit in Europa, ook de winter en herfst braken alle records. Dat blijkt uit een rapport van Copernicus, het programma van de Europese Unie dat de klimaatverandering monitort.

In Europa steeg de temperatuur in 2020 gemiddeld 0,4 graden hoger dan in de vijf vorige recordjaren. Die vijf records werden allemaal de voorbije tien jaar opgetekend. De winter in Europa was uitzonderlijk warm: 3,4 graden warmer dan gemiddeld in de periode 1981-2010, die als referentie geldt, en liefst 1,4 graden warmer dan het vorige record. Ook het neerslagrecord sneuvelde. Hevige regenval in februari deed zich voelen in de waterstand van de Noord-Europese rivieren.

De concentraties van koolstofdioxide en methaan stegen in 2020 met respectievelijk 0,6 en 0,8 procent. De concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer bereikten in 2020 het hoogste wereldwijde jaargemiddelde sinds Copernicus in 2003 met satellietmetingen begon.