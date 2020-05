240 miljard aan Europese noodleningen over een week beschikbaar

De ministers van Financiën van de eurozone hebben het Europese noodfonds ESM opgetuigd om snel goedkope leningen te kunnen verstrekken om de coronapandemie te lijf te gaan. Al over een week is in totaal 240 miljard euro beschikbaar voor alle eurolanden die gebruik willen maken van die preventieve kredietlijn. De ESM-coronapot maakt deel uit van een eerste Europees crisispakket van in totaal 540 miljard euro.

Landen kunnen voor maximaal 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) geld ophalen bij het ESM, een cijfer dat is berekend op het bbp van 2019, precoronarecessie dus. Het geld moet worden ingezet om de 'directe en indirecte kosten voor gezondheidszorg, behandeling en preventie' te dekken. De kredietlijn is in principe beschikbaar tot eind 2022. De leningen zijn bijzonder goedkoop en de looptijd is maximaal tien jaar.

Landen die van de preventieve kredietlijn gebruikmaken, krijgen geen trojka over de vloer of zware hervormingen opgelegd.

Normaal is steun uit het ESM onderworpen aan erg strikte voorwaarden voor hervormingen en streng toezicht. Dat is nu niet zo. Het toezicht is beperkt en het contract met het ESM bepaalt alleen voor welke coronakosten het geld gebruikt zal worden. De 'nationale responsplannen op de pandemie' zullen worden beoordeeld door het ESM-bestuur of door de ministers van de eurolanden zelf.