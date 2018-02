26 arrestaties bij Belgisch-Britse operatie tegen mensensmokkel

250 Britse en Belgische politie-agenten vielen afgelopen dinsdag op 24 plaatsen in het Verenigd Koninkrijk en België binnen. Dat meldde de Britse ambassade in Brussel woensdag. Naast 26 arrestaties werd ook geld en drugs in beslag genomen.

De operatie was gericht tegen een criminele groep die verdacht wordt van de smokkel van vluchtelingen en drugs. De vluchtelingen zouden ook als onderbetaalde werkkrachten ingezet worden in carwashes in Milton Keynes, in het zuiden van Engeland.