30 miljard om van Frankrijk 'grote natie van innovatie' te maken

De Franse president Emmanuel Macron kondigt voor 30 miljard euro investeringen aan in de industrie- en technologiesector. Zo moeten de Franse industrie en economie herleven.

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag een investeringsplan van 30 miljard euro onthuld dat de industriële concurrentiekracht van Frankrijk moet verhogen. Het land moet een voorloper worden op het vlak van nieuwe technologie en 'weer een grote natie van innovatie worden', benadrukte Macron.

De president hoopt dat Frankrijk op die manier weer in 'een opwaartse spiraal' kan geraken. 'Innoveren, produceren, exporteren, en zo het sociale model financieren en duurzaam maken', zo vatte de president het opzet samen in een toespraak voor een paar honderd bedrijfsleiders en studenten. Volgens Macron raakte het land '15 tot 20 jaar' achterop tegenover sommige van zijn Europese buren.

Het plan, dat 'Frankrijk 2030' wordt genoemd, voorziet dat er de komende vijf jaar 30 miljard euro wordt geïnvesteerd in onder meer energie en klimaat. 'Er moet massaal worden geïnvesteerd om de industrie koolstofvrij te maken. De belangrijkste doelstelling is de ontwikkeling van kleine, innovatieve kernreactoren met een beter afvalbeheer. De tweede doelstelling is kernenergie milieuvriendelijker te maken.'

Macron kondigde voorts nog aan dat Frankrijk in zijn energiebeleid wil inzetten op groene waterstof. 'Vooral in de staal-, cement- en chemische productiesector is dat een alternatief voor fossiele brandstoffen.' Macron rekent ook op waterstof voor 'de aandrijving van vrachtwagens, bussen, treinen en vliegtuigen'.

Frankrijk heeft in zijn recente geschiedenis al verschillende grote investeringsplannen opgezet die als doel hadden de industriële sector te laten heropleven. Na de financiële crisis had toenmalig president Nicolas Sarkozy een investeringsprogramma van 35 miljard euro gelanceerd, dat later nog drie keer werd aangevuld.

13,4% aandeel industrie in frans bbp De industrie is in Frankrijk nog goed voor 13,4 procent van het bruto binnenlands product, tegenover 25,5 procent in Duitsland.

Ondanks die plannen is het aandeel van de industrie in de Franse economie zo goed als onophoudelijk blijven dalen. Macron benadrukt dat zijn plan anders is, omdat het minder vertrouwt op de traditionele industriële bedrijven. Ook minister van Economie Bruno Le Maire herinnerde aan de noodzaak om 'de industriële basis te versterken buiten onze huidige sterktes zoals luchtvaart, luxegoederen, geneeskunde en voedselverwerking'.

De industriële teloorgang is een belangrijk thema voor de Franse presidentsverkiezingen die in april plaatsvinden. Volgens een rapport uit 2020 van het overheidsagentschap France Stratégie is Frankrijk samen met het Verenigd Koninkrijk de meest gede-industrialiseerde economie van de G7 geworden. Mogelijke verklaringen zijn de hoge belastingen op productie en hogere loonkosten bij de toeleveranciers van diensten en onderdelen, die uiteindelijk ook de industriële productie duurder maken.

Dat weegt op de werkgelegenheid. Het personeelsbestand in de industrie bedraagt nog maar 10,3 procent van de totale werkgelegenheid. Ook het aandeel van de industrie in het bruto binnenlands product is met 13,4 procent (in 2018) behoorlijk laag. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt het aandeel van de industrie 25,5 procent, in Italië 19,7 procent en in Spanje 16,1 procent.