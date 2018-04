300 'grote' Fransen ondertekenen manifest tegen 'nieuw antisemitisme'

Ze hekelen 'de mediatieke stilte' en een 'stille etnische zuivering' in sommige wijken.

Driehonderd grote namen hebben een manifest ondertekend 'tegen het nieuwe antisemitisme' in Frankrijk, het gevolg van 'de islamistische radicalisering'. Het manifest staat zondag in de krant Le Parisien.

'We vragen dat de strijd tegen dit democratisch failliet - wat het antisemitisme is - een zaak van nationaal belang wordt, voor het te laat is. Voor Frankrijk niet langer Frankrijk is', staat in de tekst, die ondertekend werd door zowel rechtse als linkse politici. Het gaat onder anderen om ex-president Nicolas Sarkozy, ex-premier Manuel Valls en ex-burgemeester van Parijs Bertrand Delanoë, maar ook om artiesten als de zanger Charles Aznavour en de acteur Gérard Depardieu, intellectuelen en religieuze leiders van het jodendom, de islam en het katholicisme.

Aanslag op joden

'In ons recent verleden hebben radicale islamisten elf joden vermoord, en sommige gefolterd, omdat ze jood waren', schrijven ze. Ze verwijzen onder meer naar de aanslag op supermarkt Hyper Cacher in Parijs in 2015, en naar de dood van een joodse tachtiger in de Franse hoofdstad, Mireille Knoll.

Zij werd op 23 maart dit jaar dood aangetroffen in haar appartement. Ze had meerdere messteken en was deels verkoold. Duizenden personen namen nadien deel aan een witte mars tegen antisemitisme. Het parket van Parijs spreekt van een misdaad met antisemitisch karakter.

'Tien procent van de joodse inwoners van Île-de-France, ongeveer 50.000 personen, waren recent gedwongen om te verhuizen omdat ze zich in sommige wijken niet meer veilig voelden. Hun kinderen konden niet meer naar school. Er voltrekt zich een stille etnische zuivering in het land van Emile Zola en Clemenceau', staat in het manifest.

De 'terreur' van een moordzuchtig antisemitisme 'verspreidt zich en lokt publieke verontwaardiging uit, maar ook een mediatieke stilte, die de recente witte mars kon doorbreken'. Verder hekelt het manifest dat een deel van de Franse elite de islamistische radicalisering, en het antisemitisme dat het met zich meebrengt, enkel beschouwen als uitdrukking van een sociale revolte.

Extreemlinks

Naast het 'oude antisemitisme van extreemrechts' krijgt ook extreemlinks een veeg uit de pan. 'Die vond in het antizionisme een alibi om de beulen van joden tot slachtoffers van de maatschappij te maken.'