39 doden in vrachtwagen zouden Chinezen zijn

De 39 lichamen in de vrachtwagencontainer in het Britse Essex zouden Chinezen zijn.

Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

De Britse openbare omroep BBC bericht dat de 39 lichamen die woensdag in een vrachtwagencontainer in het Britse graafschap Essex zijn aangetroffen 'de Chinese nationaliteit' zouden hebben, al is er nog geen bevestiging van de politie. De politie blijft ondertussen de 25-jarige chauffeur ondervragen, op verdenking van moord. Agenten in Noord-Ierland hebben twee huizen doorzocht en het Britse National Crime Agency is aan het werk om 'georganiseerde misdaadgroepen te identificeren die een rol gespeeld kunnen hebben'.

Iers staatsburger in Bulgarije

De truck, die gevonden werd op een industrieterrein in Grays, ten oosten van Londen, kwam Groot-Brittanniƫ binnen via Zeebrugge. Het Belgische federaal parket heeft een onderzoek geopend dat focust op de organisatoren. Volgens een woordvoerder is het niet duidelijk wanneer de Chinezen in de container gezet zijn en of dat in ons land is gebeurd.