40 schipbreukelingen gered op Noordzee

Toch waagden 40 mensen in de nacht van zondag op maandag de oversteek. Hun boot raakte in de problemen, maar ze werden opgevist door de Franse reddingsdienst. De schipbreukelingen zijn naar de haven van Calais gebracht. De politie en de hulpdiensten stonden hen daar op te wachten. Meer details over de opvarenden zijn niet bekendgemaakt.

De autoriteiten waarschuwen mensen die het Kanaal willen oversteken voor de gevaren. Vorige maand stierven 27 mensen bij een poging om het Kanaal in een rubberbootje over te steken. Het was het dodelijkste ongeval op de Noordzee sinds migranten in 2018 over het water tot in het VK probeerden te raken. Dit jaar probeerden al 12.500 mensen via een bootje de Engelse kust te bereiken, tegenover 8.000 in heel 2020.