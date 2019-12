‘50 procent kans dat Notre Dame niet gered wordt'

De brand die acht maanden geleden een ravage aanrichtte in de Notre Dame in Parijs, smeult nog na. Een volledig herstel van de kathedraal is niet verzekerd.

Rector Patrick Chauvet zegt dat het monument nog steeds zo kwetsbaar is dat er 50 procent kans is dat het niet meer gered kan worden.

Zolang de resterende steigers blijven staan, is de Notre Dame niet buiten gevaar. Patrick Chauvet Rector Notre Dame

In april legde een brand grote delen van het dak in de as en ook de torenspits is verwoest. Nu dreigt nog steeds instortingsgevaar, omdat steigers - die er al staan van voor de brand - op de fragiele gewelven kunnen vallen. ‘Zolang de resterende stellingen er staan, is de Notre Dame nog niet buiten gevaar’, zei Chauvet.

Middernachtmis

Omdat het gebouw nog zo fragiel is, kon de Kerstmiddernachtmis in de Notre Dame voor het eerst sinds opstanden in 1803 niet doorgaan. Dat is in geen 200 jaar gebeurd: zelfs tijdens de wereldoorlogen kon het volk terecht in de kathedraal tijdens de Kerstnacht. Zo’n 2.500 enthousiastelingen konden de traditionele viering onder leiding van de Parijse aartsbisschop Michel Aupetit bijwonen onder een circustent.