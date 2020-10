7.000 Franse soldaten beschermen scholen en kerken na aanslag

Een Franse militair bewaakt de Notre-Dame in Nice na de aanslag donderdagochtend. Er zullen 7.000 soldaten ingezet worden om kerken en scholen te bewaken na de recente terreuraanvallen in Frankrijk.

In de basiliek Notre-Dame in Nice zijn drie mensen omgebracht bij een terreuraanslag. Frankrijk gaat onmiddellijk kerken en scholen beter beschermen met 7.000 soldaten.

Geen veertien dagen nadat een 18-jarige geradicaliseerde Tsjetsjeen de leraar Samuel Paty heeft onthoofd, zijn drie mensen omgebracht in de basiliek Notre-Dame in hartje Nice. Het gaat om een oudere dame van 70 die haast onthoofd werd, een man van 46 die koster was in de basiliek en een dame van 30 die nog vluchtte naar een nabijgelegen bar, maar daar overleed aan haar verwondingen.

De dader, die zich na de aanslag verschanste in de kerk, werd door de politie neergeschoten. Veel details over zijn identiteit zijn er niet. De man had geen papieren of gsm bij. Volgens gerechtelijke bronnen, aangehaald door het persbureau AFP, zou het gaan om een 21-jarige Tunesiër die illegaal Frankrijk was binnengekomen. Brahim Aouissaoui belandde op het Italiaanse eiland Lampedusa en werd naar het vasteland overgebracht om in quarantaine te gaan. Eind september zetten de Italiaanse autoriteiten hem het land uit en kwam hij in Frankrijk terecht. Hij verklaarde alleen gehandeld te hebben.

Spotprenten

De aanslag joeg een nieuwe schokgolf door Frankrijk. Na de dood van Paty bracht president Emmanuel Macron hulde aan de leraar die werd vermoord omdat hij spotprenten van Mohammed aan zijn leerlingen had getoond tijdens een les over vrije meningsuiting. Dat eerbetoon leidde tot controverse. Op aanstoken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan kwam in verschillende moslimlanden een beweging tegen Macron op gang.

Het is Frankrijk dat wordt aangevallen. Emmanuel Macron Franse president

Naast de aanslag in Nice vonden donderdag nog verschillende incidenten plaats. In Lyon arresteerde de politie een Afghaan die met een lang mes door de straten liep, gehuld in een beschermende vest. Volgens politiebronnen stond de man bekend om zijn radicale ideeën en was hij bij hen geen onbekende. In Avignon bedreigde een man omstaanders dan weer met een pistool. Hij werd door de politie neergeschoten en zou psychische problemen gehad hebben.

Ook in Saoedi-Arabië had een man het op Frankrijk gemunt. Hij werd overmeesterd nadat hij een bewaker van het Franse consulaat in Jeddah had verwond. De Saoedische regering voerde daarop de bewaking op van de Franse ambassade in Riyad.

Terreurdreiging op hoogste niveau

De Franse premier Jean Castex beloofde dat zijn bestuursploeg 'fors, meedogenloos en snel' zal handelen na de aanslag. De regeringsleider bracht de terreurdreiging meteen naar het hoogste niveau.

Te veel is te veel. Het is tijd dat Frankrijk definitief het islamofascisme uitroeit. Christian Estrsoi Burgemeester van Nice

Macron begaf zich donderdagnamiddag naar de plaats des onheil. Daar maakte hij bekend dat opnieuw meer soldaten de straat optrekken in de strijd tegen terreur. Hun aantal gaat van 3.000 naar 7.000. Vooral scholen en kerken worden beter beschermd tegen mogelijke aanslagen.

De president riep ook op tot eenheid in de strijd tegen het terrorisme. 'Het is Frankrijk dat wordt aangevallen. De hele natie steunt de Franse katholieke gemeenschap.'

Islamitische Staat

De aanslag in Nice roept onzalige herinneringen op. Op 14 juli 2016 reed een geradicaliseerde islammilitant met een vrachtwagen de Promenade des Anglais op. Bij de actie kwamen 86 mensen om, 458 anderen raakten gewond. De terreurorganisatie Islamitische Staat eiste (IS) die aanslag op. 'Te veel is te veel. Het is tijd dat Frankrijk definitief het islamofascisme uitroeit', zei de burgemeester van Nice, Christian Estrosi, donderdag na de nieuwe terreurdaad.

Omdat de aanslag in een kerk plaatsvond, is de katholieke wereld in Frankrijk weer in shock. Op 26 juli 2016 was in het plaatsje Saint-Etienne-du-Rouvray de priester Jacques Hamel ook al gedood door twee geradicaliseerde moslimjongeren. IS eiste die actie eveneens op.

Paus Franciscus veroordeelde de 'wilde' aanslag van donderdag scherp. 'Dit is een moment van pijn in een verwarrende periode. Terreur en geweld mogen nooit aanvaard worden', zei het Vaticaan. Castex overlegde donderdagavond met vertegenwoordigers van de Franse kerk. Over heel Frankrijk hebben de kerken om 15 uur de doodsklok geluid als eerbetoon voor de slachtoffers van de aanslag.

Solidair

Wereldwijd kwamen er steunbetuigingen voor de slachtoffers, hun familie en Frankrijk. Heel Europa verklaarde zich solidair met de Fransen en hun strijd tegen terreur. In de Belgische Kamer werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Opmerkelijk was dat zowel Turkije als Egypte nadrukkelijk de aanslag veroordeelde en zijn solidariteit met Frankrijk betoonde. Turkije en Egypte namen eerder deze week nog het voortouw in de kritiek op de Franse president.