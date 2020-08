Aanrijdingen op snelweg Berlijn terreuraanslag

Duitsland is woensdag opgeschrikt door een bizar incident op een autosnelweg in Berlijn. De autoriteiten sluiten een terreurdaad niet uit.

Bij verschillende botsingen op een autosnelweg in de Duitse hoofdstad Berlijn vielen woensdag zes gewonden, drie van hen zijn er slecht aan toe. Duitse media meldden dat de 30-jarige verdachte 'Allahu Akbar' riep toen hij uit zijn auto stapte.

Tegen de Irakees lopen onderzoeken wegens meerdere pogingen tot moord. De botsingen zijn opzettelijk veroorzaakt. 'Door de omstandigheden gaan we er niet van uit dat de ongevallen toevallig gebeurden', zei het Duitse Openbaar Ministerie.

Volgens de politie had de verdachte ook een munitiekist bij zich. Toen hij werd gestopt, kondigde hij aan dat er een 'gevaarlijk object' in de doos zat. 'Niemand komt dichterbij, anders gaan jullie allemaal dood', citeerde de krant Bild de verdachte nadat hij uit zijn auto was gestapt en de metalen kist op het dak had gezet. De politie vond echter niets verdachts.

Islamitisch extremisme

De verdachte had volgens het Duitse persbureau DPA op sociale media aanwijzingen gepubliceerd dat hij van plan was een aanslag te plegen. Hij postte foto's van de auto die werd gebruikt, samen met religieuze slogans. Daarom gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat 'vrijwel zeker' sprake is van een terreuraanslag.